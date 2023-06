Si tuffa nel fiume Secchia per un video scherzo per i social: da 3 giorni si cerca 18enne, parla l’amico

É sparito nel fiume Secchia dopo essersi tuffato per realizzare un video da condividere sui social in località Marzaglia, nel modenese, mercoledì 14 giugno. Yahya Hkimi aveva chiesto ad un caro amico di realizzare una sorta di video burla. Ma quello che doveva essere un gioco si è trasformato in un dramma.

L’amico che ha filmato il 18enne Yahya Hkimi: ‘Voleva fingere di essere portato via dall’acqua’

“Mi ha chiesto di fare un video. Un filmato scherzoso dove voleva fingere di essere portato via dall’acqua. Poi, dopo il tuffo, il terzo della serie, purtroppo è scomparso” – ha riferito l’amico fraterno del 18enne al quotidiano ‘QN’. Yahya stava preparando l’esame di maturità ed aveva deciso di concedersi una pausa. I due amici si sono recati al percorso natura di Marzaglia e, una volta arrivati ​​e sistemato l’ombrellone, Yahya aveva deciso di fare qualche tuffo e di farsi filmare dall’amico, simulando di essere trascinato via dal fiume.

Le ricerche, da parte dei pompieri vanno avanti senza sosta e la speranza dei familiari, che mai hanno lasciato il luogo dell’incidente, è quello di poter riabbracciare il figlio. Nel video l’amico lo invita a fare attenzione. Al terzo tuffo, però, quello che avrebbe dovuto essere uno scherzo con il giovane studente che è scomparso tra le acque del fiume Secchia dove in queste ore si concentrano le ricerche dei Vigili del Fuoco sommozzatori.

Impiegati anche elicotteri e droni nelle ricerche in zona Marzaglia

Le ricerche si concentrano tra ponte Alto e la zona al di sotto di Campogalliano. Utilizzati anche un drone ed un elicottero. “Bisogna tenere presente i cartelli dove è esplicitato il divieto di balneazione per la pericolosità della zona” – ha riferito Fabio Baracchi, dei Vigili del Fuoco di Modena.