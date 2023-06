Piero Pelù sta male, rinviato il tour Estremo: ‘Situazione nuova, non ho mai rinunciato a un live’

Aveva sempre stretto i denti salendo sul palco anche in condizioni difficili. Questa volta Piero Pelù ha dovuto alzare bandiera bianca. L’artista è stato messo ko da un problema all’udito come riferito sui social nell’annunciare il rinvio del suo tour Estremo Live 2023.

Piero Pelù: ‘Ho subito uno shock acustico durante una sessione di registrazione’

“Durante una sessione di registrazione a Milano ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie” – ha scritto il rocker toscano che dovrò osservare un periodo di riposo. “Questa cosa ha acutizzato gli acufeni coi quali già convivevo da molti anni rendendoli ora molto aggressivi e dopo vari controlli, fatti con i migliori otorini d ‘Italia, ho ricevuto l’unanime comunicazione che avrò bisogno di un riposo forzato per le mie orecchie di rocker”.

Il cantante ha precisato che il tour “Estremo” di quest’estate 2023 dovrà essere rimandato di alcuni mesi”. “Sono giorni molto delicati per me che non ho mai rinunciato a nessun live, anche con le costole rotte dopo i miei stage diving, ma devo affrontare questa nuova realtà con lucidità” – ha aggiunto Piero Pelù.

Tour Estremo live 2023 rinviato di alcuni mesi: ‘É solo un arrivederci’

“Attenzione, questo non è a un addio alle scene ma solo un arrivederci al prima possibile e informate che approfitterò di questo ”periodo speciale” per avanzare con la composizione e la produzione del nuovo album che mi sta già dando grandi emozioni”.