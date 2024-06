Scontro tra auto e tir sull’A4, la ventenne Shakira Galli muore un anno dopo le nozze

É uscito illeso dall’incidente ma non riesce a darsi pace per aver perso la donna che aveva portato all’altare in un tragico incidente. Il dramma si è consumato pochi minuti dopo le 22:00 di mercoledì 19 giugno quando la Fiat Panda sulla quale viaggiava la 20enne Shakira Galli ha impattato contro un mezzo pesante sull’autostrada A4 in direzione Trieste.

L’impatto fatale vicino Dolo, l’auto ha tamponato il rimorchio di un tir che usciva da un piazzola di sosta

L’impatto fatale si è verificato poco dopo l’area di servizio Arino Est, nei pressi di Dolo (Venezia) con l’auto che ha tamponato la parte sinistra del rimorchio di un tir che stava lasciando la piazzola di sosta. Inevitabile lo scontro con l’auto che è andata sbattere violentemente sul lato destro. Per Shakira Galli non c’è stato nulla da fare. É morta in pratica sul colpo mentre il marito (L.T. di 22 anni), che era al volante, è rimasto ferito. Illeso il conducente del mezzo pesante.

Shakira Galli è deceduta sul colpo, lievi ferite per il marito

Per via degli accertamenti, sono stati sequestrati i telefoni cellulari della coppia ed è stato disposto l’alcoltest. Sul posto la Polizia Stradale di Venezia. La coppia aveva fatto il grande passo l’anno scorso. Shakira Galli era originaria di Mestre e si era diplomata all’Istituto linguistico Algarotti di Venezia. Studiava giurisprudenza all’Università di Padova.