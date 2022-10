Tragedia sull’A4, si è spento il sorriso di Romina Bannini: l’ultimo grande gesto dell’educatrice

Fino all’ultimo istante di vita è stata vicina a chi aveva bisogno di lei. Romina Bannini ha lottato per restare aggrappata alla vita ma non ce l’ha fatta. Il suo dolce sorriso si è spento domenica 9 ottobre, a distanza di due giorni da quel terribile incidente allo svincolo di San Donà di Piave dell’autostrada A4, nel tratto della Venezia-Trieste, che ha stroncato le vite di 7 persone.

La 36enne non ce l’ha fatta: salgono a 7 le vittime dello schianto del furgone della Lions Club Riccione

La 36enne si trovava ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove è deceduta nelle scorse ore. Le vittime dell’ennesimo dramma della strada sul tratto veneto dell’A4 viaggiavano sul furgone della Lions Club Riccione quando hanno impattato violentemente contro un tir sul tratto a tre corsie dei caselli di San Donà.

Erano diretti in Carnia per illustrare alcuni progetti legati alla tutela dei disabili e giovani affetti dalla sindrome di down. I familiari, su richiesta espressa in passato da lei stessa, hanno acconsentito alla donazione degli organi. Tra le vittime 5 disabili, tra cui una coppia di fidanzati, e l’ex sindaco di Riccione, il 63enne Massimo Pironi.

Disposta la donazione degli organi: era la volontà di Romina Bannini in caso di morte

Romina Bannini era seduta nell’ultima fila sul furgoncino Ducato in viaggio verso Udine, alla convention «Ventuno cuori in osteria» organizzata con il centro per l’educazione Zaffiria. Era nata a Rimini nel 1986 e si era laureata alla facoltà di Educatore sociale all’Alma Mater Studiorum di Rimini prima di diventare educatrice e socia fondatrice della cooperativa Cuore21.

“Ora anche la dolce e bellissima Romina ha raggiunto i “suoi ragazzi” e per volontà delle famiglie organizzeremo un funerale unico per stringerci insieme in questo tremendo dolore” – ha riferito il sindaco di Riccione Daniela Angelina. Le vittime dell’incidente mortale sull’A4 sono state ricordate nella serata di domenica 9 ottobre in una veglia di preghiera con il primo cittadino che ha proclamato il lutto cittadino.