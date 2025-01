Scontro tra moto e auto a Olginate, muore il 16enne Lorenzo Grignani

Lorenzo Grignani

Un 16enne di Airuno, in provincia di Lecco, è morto dopo il ricovero in gravi condizioni per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto intorno alle 20:00 di venerdì 24 gennaio a Olginate. La vittima è Lorenzo Grignani.

Il ragazzo viaggiava in sella a una moto enduro in direzione Milano, lungo la strada provinciale 72, quando per cause ora in corso d’accertamento si è scontrato con una Nissan Qashqai che proveniva dalla corsia di marcia opposta. Lo scontro è avvenuto in via Spluga all’incrocio con via Santa Maria, a Olginate.

Sul posto i Volontari del Soccorso di Calolzio, l’ambulanza della Croce Rossa di Galbiate e l’automedica da Lecco oltre ai carabinieri per i rilievi del caso. Rianimato sul luogo dell’incidente, il 16enne è stato portato in codice rosso in ospedale, dove poi è morto.

Lorenzo Grignani stava rientrando quando si è verificato il tragico incidente. Ancora una giovanissima vittima sulle strade del lecchese. Sette giorni fa un incidente stradale aveva stroncato la vita della 13enne Jennifer Alcani.