Scoppia pentola a pressione: muore madre di 8 figli a Caltagirone

Tragedia in un appartamento di via Ciuffia, a Caltagirone, in provincia di Catania. Lo scoppio di una pentola a pressione ha causato la morte di una donna pakistana di 46 anni, madre di 8 figli.

É accaduto poco dopo le 9:00 di mercoledì 10 aprile nell’abitazione ubicato in un percorso pedonale a scale del quartiere Acquanuova-Madonna del Ponte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Caltagirone.

Le cause dell’incidente potrebbero essere riconducibili a un malfunzionamento della valvola di sfogo o a un uso improprio del contenitore per alimenti. Una tragedia che ha colpito la famiglia musulmana proprio nell’ultimo giorno di Ramadan. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta. In tanti hanno manifestato sui social cordoglio e vicinanza per la tragedia di via Ciuffia. C’è chi ha lanciato un appello per una raccolta fondi per permettere alla famiglia di far rientrare il corpo della 46enne in Pakistan.