Scrittrice perde il braccio destro dopo l’orribile aggressione di tre pitbull in Brasile

Ha perso il braccio destro e un orecchio dopo essere stata brutalmente aggredita da tre pitbull a Saquarema, nella regione di Lagos, in Brasile venerdì 5 aprile. La scrittrice Roseana Murray ha vissuto momenti orribili durante la consueta passeggiata mattutina alle prime luci del giorno come ha raccontato un’amica della donna.

La scrittrice Roseana Murray è stata azzannata da tre pittbull durante una passeggiata a Saquarema

L’imprenditrice Sandra Noleto ha spiegato che durante l’aggressione la vittima è stata trascinata per almeno 5 metri e le è stato squarciato il braccio destro. “Sono stata svegliata dalle urla di una vicina che chiedeva aiuto, perché Roseana veniva attaccata dai cani. Erano tre animali provenienti da una casa che era stata occupata qualche tempo fa. Quando ho visto, l’avevano trascinata e le stavano mangiando il braccio. Urlava disperata e chiedeva aiuto”. Le immagini scattate dai residenti poco dopo l’attacco mostrano che la poetessa aveva diversi segni di morsi sul corpo.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco con la donna che è stata trasportata in elisoccorso al pronto soccorso di São Gonçalo. In ospedale i medici hanno dovuto amputarle il braccio destro e le hanno ricostruito il labbro. Sembra che non fosse la prima volta che i cani aggredissero delle persona. Altri vicini hanno già sporto denuncia perché gli animali hanno morso le persone per strada.

Un’amica: ‘Svegliata dalle sue urla, gli animali l’hanno trascinata per cinque metri’, arrestate tre persone

Gli agenti del 124° DP hanno arrestato tre persone che si prendevano cura dei cani pitbull che hanno aggredito la scrittrice Roseana Murray, a Saquarema, nella regione di Lagos. Sono stati arrestati per il reato di maltrattamento di animali. Tra i destinatari della misura cautelare c’è Davidson Ribeiro dos Santos, identificato dalla polizia come il proprietario dell’appartamento in cui vivevano i pitbull. Nel corso delle indagini gli agenti di polizia si sono recati nell’abitazione e hanno rinvenuto all’interno della proprietà una motocicletta rubata.

Roseana Murray è laureata in Letteratura francese presso l’Alliance Française, Università di Nancy. Ha iniziato a scrivere poesie per bambini all’inizio degli anni 80. Attualmente ha pubblicato 100 libri. Ha ricevuto quattro volte il premio per la migliore poesia dalla National Children’s Book Foundation, il Trofeo APCA, il Premio dell’Accademia Brasiliana di Lettere per il miglior libro per bambini ed è stata inclusa nella Lista d’Onore dell’International Book Council for Young People.