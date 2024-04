Flavio Benedetti trovato morto a 21 anni dal coinquilino a Roma: choc a Campello sul Clitunno

É stato trovato privo di vita in casa un mese dopo la tragica morte dell’amato nonno Raniero, investito e ucciso all’altezza delle Fonti del Clitunno. Da qualche mese il 21enne Flavio Benedetti si era trasferito a Roma con l’obiettivo di perseguire i suoi sogni.

Flavio Benedetti stroncato da un malore a 21 anni, si era trasferito da poco a Roma

Progetti e speranze che sono state spazzate via improvvisamente venerdì 5 aprile quando il coinquilino ha allertato i soccorsi dopo averlo trovato privo di sensi. Per Flavio Benedetti non c’era però più nulla da fare. Il giovane sarebbe stato stroncato da un malore verosimilmente legato a una patologia cronica di cui aveva avuto segnali in passato. Ulteriori accertamenti serviranno a far chiarezza sulle cause del decesso del 21enne originario della provincia di Spoleto. La famiglia, straziata dal dolore, ha raggiunto la capitale.

Dopo essersi diplomato al Liceo Artistico, si era trasferito a Bologna per seguire un nuovo percorso di studi e lavorativo ma dopo qualche mese aveva fatto rientro in Umbria per dare una mano nell’azienda di famiglia, un’attività ricettiva e di ristorazione, a Campello sul Clitunno.

Il dramma un mese dopo la scomparsa dell’amato nonno

Poi la nuova svolta per Flavio Benedetti con il trasferimento nella capitale. Un nuovo dolore per una famiglia già segnata dal dolore per la scomparsa di Raniero Benedetti, il nonno del giovane deceduto dopo essere stato travolto da un’auto lungo la Flaminia. Il ventunenne era un grande fan di Ariana Grande.