Senago, l’orrenda morta dell’ingegnere Paolo Tamburini: risucchiato dal ventilatore industriale

Una manovra sbagliata, forse un’imprudenza, potrebbe aver provocato la morte dell’ingegnere Paolo Tamburini, 50 anni, in un incidente sul lavoro verificatosi martedì 22 agosto a Senago, in provincia di Milano, alla ditta Acovent.

Paolo Tamburini stava collaudando un ventilatore industriale da lui progettato: aperta inchiesta

La procura milanese indaga, contro ignoti per omicidio colposo. Viveva a Novi Ligure, con la moglie e le due figlie, e lavorava come ingegnere collaudatore alla Prisma Impianti in provincia di Alessandria.

Stava collaudando un grande ventilatore industriale, che lui stesso aveva progettato e realizzato, quando è stato risucchiato dal macchinario dotato di paratie. La macchina, una volta accesa, ha attirato e ucciso il 50enne, senza lasciargli nessuno scampo. Una morte atroce avvenuta in assenza di telecamere e testimonianze.

L’allarme lanciato da alcuni dipendenti dopo che hanno visto che l’ingegnere collaudatore non era più davanti al macchinario

Alcuni dipendenti della ditta Acovent di Senago poco dopo le 14 si sono accorti che Tamburini, prima impegnato nelle operazioni, non era più davanti a quella macchina e hanno poi capito cosa era successo. Non sarà possibile effettuare l’autopsia sui resti del corpo, stando a quanto spiegato dagli inquirenti. Sono stati i colleghi, i quali si sono accordati con la mancanza dell’ingegnere, a far scattare l’allarme.