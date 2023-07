Senna Comasco, bomba di grandine travolge casa: madre e figlia ricoverate in ipotermia

Notte di paura in provincia di Como. Due donne, madre e figlia di 91 e 62 anni, sono state travolte da una ondata di grandine che ha invaso la loro casa, la scorsa notte, a Senna Comasco. L’evento è accaduto a seguito della intensa grandinata che ha colpito il territorio comasco, intorno alle 4 di martedì 4 luglio.

L’abitazione dove vivono si trova al di sotto di una strada dalla quale una grossa massa di ghiaccio è scivolata finendo contro la porta di ingresso che ha ceduto e le due donne sono rimaste intrappolate. Sul posto sono giunti i carabinieri di Cantù e il personale del 118 Areu, che hanno soccorso le due vittime. Entrambe sono state trasferite all’ospedale Sant’Anna di Como per un grave stato di ipotermia.

Nel corso della giornata sono progressivamente migliorate le condizioni della 62enne di Senna Comasco. La donna resta ricoverata, come l’anziana madre, in terapia intensiva ma è stata estubata ed è sveglia e vigile.

#Maltempo, dall’alba #vigilidelfuoco impegnati fra #Como e #Monza per forte #pioggia e #grandine: oltre 50 interventi (foto) tra Senna Comasco, Arosio e Carugo (CO), più di 40 nei comuni di Giussano e Carnate (LC). Operazioni in corso, situazione meteo migliorata [#4luglio 11:00] pic.twitter.com/JlAabcBHOY