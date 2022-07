Crollo Marmolada, Messner: ‘A Punta Rocca il ghiaccio è quasi scomparso’, almeno 6 morti (VIDEO)

Almeno sei morti, nove feriti , di cui due gravi, e una dozzina dispersi è il bilancio provvisorio dovuto al distacco, dovuto al caldo, di una parte del ghiacciaio della Marmolada, sulle Dolomiti, al confine tra Trentino Alto Adige e Veneto. L’allarme è scattato intorno alle 13.45 di domenica 3 luglio, quando è stato contattato il Numero unico per le emergenze.

Il cedimento del seracco di ghiaccio sarebbe avvenuto nei pressi di Punta Rocca, lungo la via di salita per raggiungere la vetta . Una valanga ha travolto gli alpinisti che si stavano dirigendo verso la vetta, dove sabato 2 luglio è stato raggiunto il record di temperatura, con circa 10 gradi. Ma questa domenica il termometro è tornato a salire: la vetta della Marmolada ha registrato la temperatura più alta di questa stagione, 10,3 gradi, alle 14, subito dopo la frana.

Secondo alcune testimonianze, il ghiacciaio si è spaccato in due punti e la massa di neve, ghiaccio e rocce si è spostata in un fronte di trecento metri. “Ho sentito un forte rumore, tipico di una frana, poi ho visto una specie di valanga composta da neve e ghiaccio che scendeva a grande velocità; È così che mi sono accorto che stava succedendo qualcosa di grave” – ha detto il responsabile del Refugio Castiglioni, uno dei testimoni del distacco del ghiacciaio.

La tragedia della #Marmolada è una tragedia #climatica .



Cosa accadrà nei prossimi 10 anni, se la situazione è già così critica?



Per fortuna, c’è ancora tempo per agire e conosciamo TUTTE le soluzioni. Perché non stanno venendo applicate? Cosa aspetta la politica? pic.twitter.com/mtnlIbXRcQ