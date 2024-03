Si schianta contro il contatore del gas e muore ad Assisi, Ilaria rientrava dalla cena col fidanzato

Avrebbe compiuto a breve 29enne Ilaria Bertinelli. La sua giovane vita fatta di sogni, passioni e progetti da realizzare si è spenta sull’asfalto in seguito ad un tragico incidente stradale nella notte tra venerdì 1° marzo e sabato 2 marzo in via Bastia a Tordibetto, frazione del comune di Assisi.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, per causa ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto, una Opel Adam, che stava guidando e che è finita fuori strada in un rettilineo, andando a sbattere contro un contatore del gas. Non ci sono altri veicoli coinvolti nell’incidente avvenuto nella frazione di Tordibetto, non lontano dall’abitazione della vittima.

É stato necessario l’intervento dei tecnici per verificare la situazione e scongiurare eventuali fughe di gas. La ragazza stava rientrando da una serata trascorsa con il fidanzato. Sull’asfalto non ci sarebbero segni di frenata o tracce di una sterzata improvvisa.

La 29enne potrebbe essere stata colta da malore improvviso. Ilaria Bertinelli viveva a Bastia Umbra ma era originaria di Assisi. Danza e nuoto le sue principali passioni. Sul posto anche i carabinieri, che stanno compiendo accertamenti sull’accaduto ei sanitari del 118. I funerali di Ilaria Bertinelli saranno celebrati lunedì 4 marzo alle ore 11 presso la chiesa di San Marco Evangelista a Bastia Umbra.