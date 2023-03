Buon onomastico Tiziana: immagini di auguri da inviare via social

Si festeggia oggi il 3 marzo San Tiziano da Brescia, un vescovo vissuto tra il 526 e il 540. Poco sono le note relative alla sua vita mentre c’è un’ampia documentazione sull’arca di San Tiziano, un sepolcro in marmo parzialmente dorato attribuibile alla bottega dei Sanmicheli. Inizialmente era sepolto nella primitiva chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Dopo la ricostruzione della chiesa e del monastero, per volere di Berardo Maggi nel 1298, le reliquie del vescovo andarono disperse.

L’arca di San Tiziano

Nel 1490 si verifica un evento particolare con la badessa del monastero che riferisce di aver sognato il luogo dove erano seppelliti i resti di San Tiziano. La miracolosa visione si rivela veritiera e i resti vengono ritrovati con il sarcofago che li conteneva. La data “MDV” (1505) riportata sulla base indica evidentemente la posa in opera del manufatto e la traslazione del corpo del santo, così come riportato anche dalle fonti d’archivi.

Il 3 marzo è anche la data in cui si festeggia l’onomastico di chi si chiama Tiziana. Il nome è mediatamente diffuso in Italia ed, in particolare, in Piemonte, Veneto e Lazio. L’origine del nome Tiziana si fa risalire al cognomen latino imperiale Titianus. Si tratta di un patronimico derivato dal gentilizio Titius o Titus che significa letteralmente difensore.

