Si tuffa nell’Enza e scompare: il video degli amici, la disperazione della madre di Danilo Giustino Colella

Il 19enne Danilo Giustino Colella si è tuffato nel torrente Enza sotto lo sguardo di due suoi amici per non riemergere più. É successo a San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, dove sono scattate ricerche all’altezza del ristorante Mamma Rosa, un punto in cui nei giorni scorsi si era registrata la piena e il corso d’acqua era oltre il livello di guardia.

Danilo Giustino Colella si era recato con gli amici a San Polo d’Enza per una grigliata: dopo il tuffo non è riemerso

L’allarme è scattato intorno alle 12:30 di domenica 30 giugno, poco prima della grigliata che il giovane idraulico aveva organizzato con gli amici che hanno immortalato in un video il momento del tuffo di Danilo Giustino Colella, originario di Reggio Emilia. Quando non l’hanno visto riemergere hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto vigili del fuoco che hanno avviato le ricerche con i gommoni e i carabinieri di San Polo che stanno ascoltando chi ha lanciato l’allarme.

Sul posto anche due elicotteri, uno del 115 e uno del 118 hanno sorvolato a lungo la zona. Alle ricerche ha assistito piena di angoscia la madre del ragazzo, una donna di origini ucraine, insieme ad altri familiari. Pochi giorni prima un giovane originario del Senegal, il 18enne Mor Talla Diop, era deceduto a Guastalla dopo essersi tuffato nelle acque del Po.