Falconara marittima, si tuffa in mare e non riemerge: muore 12enne, la madre si sente male

Un ragazzino di 12 anni è annegato la mattina di sabato 29 giugno a Falconara marittina, in provincia di Ancona. La madre ha accusato un malore ed è stata soccorsa. Sul posto il sindaco della città Stefania Signorini e gli agenti della polizia locale.

Il ragazzino si è tuffato dall’ex Piattaforma Bedetti, potrebbe aver battuto la testa sul fondale basso del mare

Secondo una prima ricostruzione il ragazzino si è tuffato dal pontile dell’ex Piattaforma Bedetti e non è più riemerso facendo preoccupare gli amici che hanno fatto scattare l’allarme. Probabilmente ha battuto violentemente la testa sul fondale basso del mare.

Quando è stato recuperato versava in condizioni disperate con i medici che hanno tentato disperatamente di rianimarlo. Strazianti le scene in spiaggia quando è stato constatato il decesso. La vittima è un 12enne nato a Jesi di origini nigeriane: frequentava l’Istituto comprensivo Raffaello Sanzio, scuola secondaria primo grado Montessori.

Il sindaco di Falconara marittima ha proclamato il lutto cittadino

Sgomento tra gli insegnanti e i compagni del ragazzino. Dalla cittadina sanitaria di Torrette era partita anche l’eliambulanza. Nelle prossime ore gli inquirenti ascolteranno i presenti per comprendere come il 12enne e i suoi amici hanno raggiunto il pontile nonostante il divieto ed il cancelletto. Il sindaco di Falconara Stefania Signorini ha proclamato il lutto cittadino ed ha annullato tutti gli eventi in programma per la serata del 29 giugno.