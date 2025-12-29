Trovata morta in casa a 26 anni dalla madre: Siena sotto choc per la scomparsa di Luna Falchi

Luna Falchi

La scoperta choc: trovata senza vita nella sua abitazione

Una tragedia improvvisa ha scosso Siena nelle ultime ore. Una giovane donna di 26 anni, Luna Falchi, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione in zona Acquacalda–Petriccio. A fare la drammatica scoperta è stata la madre, che ha immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la giovane non c’era ormai più nulla da fare. La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando sgomenta un’intera comunità.

L’intervento della polizia e i primi accertamenti

Dopo la segnalazione, nell’abitazione sono arrivati gli agenti delle Volanti della polizia di Stato, seguiti dagli uomini della Squadra Mobile e dalla Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi all’interno dell’appartamento.

Successivamente è giunto anche il pubblico ministero di turno, Niccolò Ludovici, insieme al medico legale. L’appartamento è stato posto sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti del caso.

Disposta l’autopsia: si indaga sulle cause della morte

Al momento non emergono elementi che facciano pensare a una morte violenta. Gli investigatori, tuttavia, mantengono il massimo riserbo in attesa dei risultati dell’autopsia, che dovrà chiarire le cause esatte del decesso.

Secondo quanto trapelato, l’ipotesi principale resta quella di un malore improvviso, ma solo gli esami medico-legali potranno fornire risposte definitive.

Chi era Luna Falchi

La giovane, molto conosciuta in città, aveva frequentato l’istituto tecnico Caselli. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro di Siena, suscitando cordoglio e incredulità. In tanti, amici e conoscenti, hanno espresso messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia.

Una comunità sotto shock

La morte di Luna Falchi arriva come un fulmine a ciel sereno e lascia aperti molti interrogativi. Le indagini proseguono per ricostruire le ultime ore della giovane e chiarire ogni aspetto della vicenda.

La procura ha confermato che solo l’autopsia potrà stabilire con certezza cosa abbia causato il decesso, mentre la città attende risposte e si stringe attorno alla famiglia colpita da un dolore improvviso e inspiegabile.