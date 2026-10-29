Esce alle 5 per fumare una sigaretta e scompare, Simone Noacco trovato morto a 19 anni vicino ai binari

Simone Noacco

Il giovane era sparito da Magnano in Riviera all’alba: la famiglia aveva lanciato l’allarme dopo alcuni messaggi

Era uscito di casa alle 5 del mattino per fumare una sigaretta e da quel momento nessuno aveva più avuto sue notizie. Ore di angoscia, un appello per ritrovarlo e le ricerche avviate dopo la denuncia della famiglia. Poi la notizia più drammatica: Simone Noacco, 19 anni, è stato trovato morto nei pressi dei binari della linea ferroviaria Udine-Gemona.

Il corpo del ragazzo è stato rinvenuto sotto il cavalcavia della strada che da Tarcento conduce alla statale 13, nel territorio friulano. Il giovane era scomparso all’alba da Magnano in Riviera, in provincia di Udine. Sul posto sono intervenute le autorità competenti per gli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto.

L’uscita all’alba e l’allarme della famiglia

Secondo quanto riferito dalla madre, Simone si era allontanato a piedi dalla propria abitazione intorno alle 5 per fumare una sigaretta. Ma, a differenza delle altre volte, non era più rientrato.

Con il passare del tempo, la preoccupazione dei familiari è cresciuta, anche per alcuni messaggi ricevuti. Alle 8 è stata presentata una denuncia di scomparsa ai carabinieri, facendo scattare le ricerche.

La famiglia aveva chiesto aiuto anche attraverso i social network, pubblicando una fotografia del diciannovenne e diffondendo un appello per raccogliere eventuali segnalazioni utili al suo ritrovamento.

Le ricerche e il segnale del cellulare

Le operazioni si erano concentrate anche nella zona collinare, dove, secondo quanto riferito dalla madre, il telefono del giovane avrebbe agganciato una cella. Le forze dell’ordine erano impegnate nelle verifiche per rintracciarlo e ricostruire i suoi spostamenti dopo l’uscita di casa.

La speranza di ricevere notizie si è interrotta con il ritrovamento del corpo nei pressi della ferrovia. Restano da chiarire le circostanze della morte: al momento, gli elementi disponibili non consentono di stabilire che cosa sia successo nelle ore successive alla scomparsa.

Saranno gli accertamenti delle autorità a dover ricostruire la dinamica e verificare gli elementi raccolti durante le ricerche.

Sospesi i treni tra Udine e Gemona

Il ritrovamento ha avuto conseguenze anche sulla circolazione ferroviaria. Dalle 15.40 è stata sospesa la circolazione sulla linea tra Udine e Gemona, per consentire gli interventi e gli accertamenti nell’area interessata.

La vicenda ha scosso la comunità di Magnano in Riviera, dove la scomparsa del diciannovenne aveva suscitato apprensione fin dalle prime ore del mattino.

Da un’uscita durata pochi minuti all’allarme dei familiari, fino al tragico epilogo vicino ai binari: ora l’attenzione è rivolta alle verifiche necessarie per fare luce sulla morte di Simone Noacco.