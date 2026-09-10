Milo Infante prende il posto di Gianluigi Nuzzi a Dentro la notizia, poi la staffetta: «Arrangiati… come si dice a Milano»

Dentro la notizia, Nuzzi bloccato dal maltempo arriva in ritardo a Canale 5: per alcuni minuti Infante apre la diretta al suo posto
Un ingresso in scena a sorpresa per Milo Infante nella puntata di giovedì 10 settembre di Dentro la notizia. Il conduttore di Ore 11 si è ritrovato per alcuni minuti al timone del programma di Canale 5 al posto di Gianluigi Nuzzi, rimasto bloccato dal maltempo che sta colpendo il Nord Italia.
Infante, già negli studi Mediaset e quindi nelle vicinanze, ha preso il posto del collega in attesa del suo arrivo. «Buon pomeriggio ai telespettatori e alle telespettatrici, mi vedete al posto di Gigi Nuzzi che sta arrivando. È stato bloccato dal maltempo e arriverà a minuti a prendere in studio, giustamente, le redini della trasmissione», ha spiegato all’inizio della diretta.
Una soluzione dell’ultimo minuto che ha permesso alla trasmissione di partire regolarmente nonostante l’imprevisto.
Milo Infante sostituisce momentaneamente Gianluigi Nuzzi, in ritardo a causa del maltempo. #DentrolaNotizia pic.twitter.com/23synkgbfV— trashtvstellare (@tvstellare) September 10, 2026
Nuzzi arriva e scherza: «Sembriamo fratelli siamesi»
Poco dopo, Nuzzi è finalmente entrato in studio e ha ripreso la conduzione di Dentro la notizia. Prima di tornare al suo posto, però, c’è stato spazio per un breve siparietto con Infante.
I due si sono salutati e Nuzzi ha ringraziato il collega per averlo sostituito durante il ritardo. Poi l’attenzione è caduta anche sull’abbigliamento: «Siamo anche vestiti uguali», ha osservato Infante.
La replica di Nuzzi ha strappato un sorriso: «Sembriamo i fratelli siamesi».
La risposta di Infante diventa la battuta della puntata
A quel punto Nuzzi ha invitato Infante a rimanere in studio per continuare insieme la trasmissione. La risposta del collega è arrivata immediata, con una battuta in dialetto milanese.
«Ti ringrazio ma no, arrangiati… Come si dice a Milano», ha detto Infante, prima di lasciare nuovamente a Nuzzi la conduzione del programma.
Un momento leggero nato da un inconveniente reale, con i due giornalisti che hanno mostrato sintonia davanti alle telecamere.
Infante e Nuzzi nella squadra di Videonews
L’episodio si inserisce in una collaborazione professionale già consolidata tra i due. Milo Infante è approdato a Mediaset con la conduzione di Ore 11 e del nuovo appuntamento serale Verità Nascoste, ma ha assunto anche l’incarico di condirettore di Videonews, la testata giornalistica che realizza i programmi di informazione e approfondimento delle reti Mediaset.
Nuzzi, dal canto suo, conduce Dentro la notizia su Canale 5 e Quarto Grado su Rete 4, lavorando all’interno della stessa struttura.
La circostanza di giovedì ha così creato una situazione insolita: Infante al posto di Nuzzi, ma soltanto per il tempo necessario a permettere al conduttore titolare di raggiungere lo studio.
A provocare l’imprevisto è stata l’ondata di maltempo che ha interessato diverse zone del Nord, causando forti disagi alla circolazione. Una volta arrivato a Cologno Monzese, Nuzzi ha potuto riprendere regolarmente le redini della diretta.
L’arrivo di Gianluigi Nuzzi ✈️ #DentrolaNotizia https://t.co/bgeiAo8WAC pic.twitter.com/CstrFCZ7RM— trashtvstellare (@tvstellare) September 10, 2026