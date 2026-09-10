Milo Infante prende il posto di Gianluigi Nuzzi a Dentro la notizia, poi la staffetta: «Arrangiati… come si dice a Milano»

Milo Infante ha sostituito per alcuni minuti Gianluigi Nuzzi a Dentro la notizia

Dentro la notizia, Nuzzi bloccato dal maltempo arriva in ritardo a Canale 5: per alcuni minuti Infante apre la diretta al suo posto

Un ingresso in scena a sorpresa per Milo Infante nella puntata di giovedì 10 settembre di Dentro la notizia. Il conduttore di Ore 11 si è ritrovato per alcuni minuti al timone del programma di Canale 5 al posto di Gianluigi Nuzzi, rimasto bloccato dal maltempo che sta colpendo il Nord Italia.

Infante, già negli studi Mediaset e quindi nelle vicinanze, ha preso il posto del collega in attesa del suo arrivo. «Buon pomeriggio ai telespettatori e alle telespettatrici, mi vedete al posto di Gigi Nuzzi che sta arrivando. È stato bloccato dal maltempo e arriverà a minuti a prendere in studio, giustamente, le redini della trasmissione», ha spiegato all’inizio della diretta.

Una soluzione dell’ultimo minuto che ha permesso alla trasmissione di partire regolarmente nonostante l’imprevisto.

Nuzzi arriva e scherza: «Sembriamo fratelli siamesi»

Poco dopo, Nuzzi è finalmente entrato in studio e ha ripreso la conduzione di Dentro la notizia. Prima di tornare al suo posto, però, c’è stato spazio per un breve siparietto con Infante.

I due si sono salutati e Nuzzi ha ringraziato il collega per averlo sostituito durante il ritardo. Poi l’attenzione è caduta anche sull’abbigliamento: «Siamo anche vestiti uguali», ha osservato Infante.

La replica di Nuzzi ha strappato un sorriso: «Sembriamo i fratelli siamesi».

La risposta di Infante diventa la battuta della puntata

A quel punto Nuzzi ha invitato Infante a rimanere in studio per continuare insieme la trasmissione. La risposta del collega è arrivata immediata, con una battuta in dialetto milanese.

«Ti ringrazio ma no, arrangiati… Come si dice a Milano», ha detto Infante, prima di lasciare nuovamente a Nuzzi la conduzione del programma.

Un momento leggero nato da un inconveniente reale, con i due giornalisti che hanno mostrato sintonia davanti alle telecamere.

Infante e Nuzzi nella squadra di Videonews

L’episodio si inserisce in una collaborazione professionale già consolidata tra i due. Milo Infante è approdato a Mediaset con la conduzione di Ore 11 e del nuovo appuntamento serale Verità Nascoste, ma ha assunto anche l’incarico di condirettore di Videonews, la testata giornalistica che realizza i programmi di informazione e approfondimento delle reti Mediaset.

Nuzzi, dal canto suo, conduce Dentro la notizia su Canale 5 e Quarto Grado su Rete 4, lavorando all’interno della stessa struttura.

La circostanza di giovedì ha così creato una situazione insolita: Infante al posto di Nuzzi, ma soltanto per il tempo necessario a permettere al conduttore titolare di raggiungere lo studio.

A provocare l’imprevisto è stata l’ondata di maltempo che ha interessato diverse zone del Nord, causando forti disagi alla circolazione. Una volta arrivato a Cologno Monzese, Nuzzi ha potuto riprendere regolarmente le redini della diretta.