GF Vip, Antonella e Donnamaria: prima Stories fuori dalla casa con brano provocatorio (VIDEO)

Riabbracciare Edoardo Donnamaria è stato l’unico pensiero di Antonella Fiordelisi dopo aver abbandonato la casa del GF Vip nel corso della puntata del 20 marzo.

Antonella Fiordelisi contatta Edoardo Donnamaria dopo l’eliminazione con il telefono di Patrizia Rossetti

La salernitana sperava in una piccola deroga per incontrarlo in studio ma Alfonso Signorini ha ribadito che non si poteva derogare dal diktat della produzione che ha vietato la presenza in studio degli squalificati. Non essendo ancora rientrata in possesso del telefono cellulare, l’influencer ha chiesto soccorso a Patrizia Rossetti, l’unica ex vippona presente in studio, per contattare il volto di Forum.

“Sta venendo Edoardo, veramente è qui fuori da due ore” – hanno spiegato Antonella Fiordelisi e la conduttrice. “Può entrare almeno nella zona dei camper, non lo fanno entrare”. Dopo il via libera di Signorini la 25enne ha lasciato lo studio per raggiungerlo. Pochi istanti dopo è rientrata. “Non si è capito dov’è. Intanto aspetto qua. Se esco sto solo io, dove vado”.

La Stories in auto con un brano di Jovanotti come sottofondo: ‘Il più grande spettacolo dopo il big bang’

Alla fine la sospirata reunion dei Donnalisi c’è stata ed è stata documentata da due Stories condivise dalla salernitana appena ha recuperato il telefono cellulare. Nelle immagini si vedono Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi in auto con Il più grande spettacolo dopo il big bang come colonna sonora della loro prima serata notte insieme lontano dalla casa del GF Vip. “Sono tornati, anzi siamo tornati. Sento il cuore a 1000” – ha scritto l’influencer. Dopo tensioni e tira e molla la coppia proverà a consolidare il loro rapporto ballerino lontano dalle telecamere.