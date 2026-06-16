Sara Ceccantini muore a Mykonos durante l’addio al nubilato: sabato avrebbe sposato il compagno

Sara Ceccantini

La tragedia sull’isola greca a pochi giorni dalle nozze

Dovevano essere giorni di festa, gli ultimi prima del matrimonio. Invece il viaggio organizzato per l’addio al nubilato si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità aretina. Sara Ceccantini, 39 anni, è morta a Mykonos in seguito a un grave incidente stradale avvenuto sull’isola greca, dove si trovava insieme ad alcune amiche.

La donna avrebbe dovuto sposarsi sabato prossimo con il compagno Luca, titolare di un negozio di caccia e pesca in Valdarno. Al posto dei preparativi per il giorno più atteso, familiari e amici si trovano ora ad affrontare un dolore improvviso e devastante.

L’incidente durante il viaggio per l’addio al nubilato

Sara era partita venerdì scorso insieme a tre amiche per trascorrere alcuni giorni a Mykonos prima delle nozze.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto tra la serata di domenica 15 e le prime ore di lunedì 16 giugno. La comitiva viaggiava a bordo di un’auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo si è scontrato con un’altra vettura.

Le autorità greche hanno aperto un fascicolo per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe l’invasione della corsia opposta da parte dell’altro mezzo coinvolto.

I soccorsi e il dramma in ospedale

Le condizioni della 39enne sono apparse subito gravissime. Trasportata d’urgenza in ospedale, i medici hanno tentato ogni possibile intervento per salvarle la vita.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, si sarebbe valutato anche un trasferimento in una struttura sanitaria più attrezzata, ma le sue condizioni non lo avrebbero consentito.

Nello schianto sono rimaste ferite anche altre persone. Un’amica che viaggiava con lei sarebbe stata ricoverata in Grecia con lesioni importanti, mentre altri occupanti avrebbero riportato conseguenze meno gravi.

Una vita dedicata alla famiglia e al lavoro

Sara Ceccantini viveva tra Arezzo e il Valdarno ed era molto conosciuta sia nell’ambiente lavorativo che nella sua comunità.

Lavorava da anni presso lo stabilimento Prada di Valvigna, nel comune di Terranuova Bracciolini, dove ricopriva un incarico nell’area amministrativa. La notizia della sua morte ha colpito profondamente colleghi e dirigenti.

In segno di rispetto e vicinanza alla famiglia, l’azienda ha disposto un’uscita anticipata dei dipendenti. Secondo quanto emerso, anche i vertici del gruppo si sarebbero immediatamente attivati per seguire da vicino la situazione e supportare i familiari nelle ore successive alla tragedia.

Il matrimonio previsto sabato e la figlia di 3 anni

La parte più dolorosa di questa vicenda è legata al fatto che Sara era a pochi giorni dal matrimonio. La cerimonia era prevista per sabato 21 giugno tra Civitella in Val di Chiana e una nota location della provincia aretina.

Chi la conosce la descrive come una persona solare, disponibile e profondamente legata alla famiglia. Al centro della sua vita c’erano il compagno Luca e la loro bambina di appena 3 anni.

Mentre il futuro sposo è rimasto in Toscana accanto alla figlia, alcuni familiari e amici hanno raggiunto la Grecia per seguire le procedure necessarie e organizzare il rimpatrio della salma.

Il dolore di Arezzo e del Valdarno

La notizia si è diffusa rapidamente tra Arezzo, San Giovanni Valdarno e tutta la provincia, lasciando sgomente centinaia di persone.

In poche ore sono arrivati decine di messaggi di cordoglio da amici, colleghi e conoscenti che ricordano Sara come una donna piena di energia, amante dei viaggi e profondamente innamorata della sua famiglia.

Ora sarà l’inchiesta aperta dalle autorità greche a chiarire con precisione le responsabilità e la dinamica dell’incidente. Resta però una certezza: un viaggio nato per celebrare un nuovo inizio si è trasformato in una tragedia che ha spezzato una vita e cambiato per sempre quella dei suoi cari.