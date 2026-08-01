Ilary Blasi pronta al secondo sì: scelta la location da sogno, ecco dove sposerà Bastian Muller

Bastian e Ilary Blasi

Dopo il divorzio definitivo da Francesco Totti, la conduttrice sarebbe pronta a voltare pagina, le nozze sarebbero in programma a settembre in una delle location più esclusive d’Italia

Per Ilary Blasi sarebbe arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Secondo le indiscrezioni raccolte dall’AGI, la conduttrice televisiva sarebbe pronta a sposare il compagno Bastian Muller, imprenditore tedesco con il quale fa coppia ormai da diversi anni.

Le nozze, ancora avvolte dal massimo riserbo, sarebbero previste nel mese di settembre e avrebbero come scenario una delle località più romantiche della Costiera Amalfitana: Ravello.

Dopo Totti arriva il nuovo matrimonio

La notizia arriva a poche settimane dalla conclusione ufficiale del lungo iter giudiziario che ha sancito la fine del matrimonio con Francesco Totti, conclusosi definitivamente con il provvedimento emesso lo scorso 6 luglio.

Per Ilary, dunque, si aprirebbe una nuova fase della vita privata accanto a Bastian Muller, l’uomo che le è rimasto vicino dopo la separazione dall’ex capitano della Roma.

La proposta a Parigi nel giorno di San Valentino

La storia tra la conduttrice e l’imprenditore tedesco aveva raggiunto un momento decisivo lo scorso 14 febbraio, quando Muller le aveva chiesto di sposarlo durante un soggiorno romantico a Parigi.

Pochi giorni dopo era stata la stessa Ilary a condividere sui social la fotografia del prezioso anello di fidanzamento, confermando indirettamente il passo importante compiuto dalla coppia.

Villa Cimbrone scelta per il ricevimento

Secondo le indiscrezioni, il matrimonio dovrebbe essere celebrato con rito civile durante uno degli ultimi weekend dell’estate.

Per il ricevimento gli sposi avrebbero scelto la splendida Villa Cimbrone, considerata una delle location più prestigiose e richieste al mondo per i matrimoni di lusso.

La dimora storica, celebre per i suoi giardini e per la spettacolare Terrazza dell’Infinito, era già stata visitata dalla coppia nell’ottobre dello scorso anno.

I sopralluoghi a Ravello e Positano avevano alimentato i sospetti

Già mesi fa il soggiorno di Ilary e Bastian tra Ravello e Positano aveva fatto nascere numerose indiscrezioni.

I due avevano infatti soggiornato proprio a Villa Cimbrone, visitando anche altre strutture simbolo dell’ospitalità di lusso della Costiera Amalfitana, come Palazzo Avino a Ravello e l’Hotel San Pietro di Positano.

All’epoca si parlò di semplici vacanze romantiche, ma oggi quei luoghi sembrano assumere un significato diverso.

Macchina organizzativa già partita

Secondo quanto trapela, l’organizzazione dell’evento sarebbe già in pieno svolgimento.

Sarebbero infatti già state prenotate diverse camere in alcune delle più prestigiose strutture alberghiere di Ravello per accogliere amici e invitati che parteciperanno al matrimonio.

La data ufficiale, tuttavia, resta ancora top secret e sarà probabilmente svelata soltanto a ridosso della cerimonia.