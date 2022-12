Iran, Soha Etebari uccisa a 12 anni mentre era in auto con la famiglia

La dodicenne Soha Etebari è stata uccisa in Iran a colpi di arma da fuoco all’interno dell’auto della sua famiglia dalle forze armate del regime clericale il giorno di Natale.

La tragedia ad Ahvaz, Soha Etebariè è morta durante il trasferimento in ospedale

La famiglia della ragazzina stava percorrendo la strada da Bandar Abbas, nella provincia di Hormozgan, ad Ahvaz, la città principale del Khuzestan, quando le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco al posto di blocco a a Bastak. “Le forze SSF si sono insospettite di un veicolo Peugeot Pars con spessi vetri oscurati e hanno ordinato l’autista di fermarsi, ma è scappato via” – ha dichiarato il colonnello Moshavveq, vice comandante delle forze di sicurezza dello Stato (SSF) di Hormozgan, che ha cercato di giustificare l’uccisione della giovane cittadina iraniana domenica 25 dicembre.

Le forze di sicurezza: ‘L’auto a bordo della quale viaggiava non si è fermata ad un posto di blocco’

Soha Etebari è rimasta gravemente ferita ed è stata immediatamente soccorsa ma è deceduta mentre veniva trasportata in ospedale. Quaranta giorni prima della morte della dodicenne in Iran era stato ucciso Kian Pirfalak, 9 anni, in un incidente analogo a Izeh, Khuzestan (16 novembre 2022).