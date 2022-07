Sparatoria a Chicago alla parata per la Festa dell’Indipendenza, almeno 6 morti e 31 feriti

Sei persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco ed almeno 31 persone sono rimaste ferite a Chicago durante la parata del Giorno dell’Indipendenza a Highland Park, sobborgo della metropoli in llinois. La notizia è stata confermata dai funzionari di polizia locali che hanno esortato i residenti a continuare a “ripararsi sul posto” poiché l’uomo armato rimane a piede libero.

Robert “Bobby” E. Crimo

Sparatoria a Highland Park: terrore e morte durante la sfilata per la Festa dell’Indipendenza

L’allarme è scattato alle 10:14 del 4 luglio nel centro di Highland Park. Le forze dell’ordine sono entrate immediatamente in azione per fermare l’assalitore. Orrore e sgomento si sono materializzati in pochi istanti nel giorno di festa con corpi esamini sull’asfalto e sangue dappertutto. La maggior parte dei feriti è stata trasportata al NorthShore Highland Park Hospital, in 5 sono stati ricoverati al NorthShore Highland Park Hospital.

“Ci siamo mobilitati rapidamente e nel giro di 30 minuti dall’evento erano presenti altri 20 medici e infermieri e altro personale di supporto. Abbiamo sia operatori di crisi che assistenti sociali disponibili in loco per assistere con la famiglia e gli amici delle persone ferite”.

A sparare a Chicago nel giorno della Festa dell’Indipendenza è stato un giovane dalla folta chioma che è stato bloccato e arrestato nelle ore successive. Si tratta del 22enne Robert “Bobby” E. Crimo III che è stato arrestato nella periferia nord di Lake Forest dopo un rocambolesco inseguimento della polizia.

BREAKING UPDATE! Highland Park, Illinois: WGN TV reports at least 4 dead, several injured following a shooting at a July Fourth parade in a Chicago suburb this morning. pic.twitter.com/3saIB0MY5A — Denn Dunham (@DennD68) July 4, 2022

Arrestato 22enne dopo un lungo inseguimento, diversi residenti si sono rifugiati in un supermercato

Alcuni residenti hanno riferito che all’inizio gli spettatori pensavano che il suono “scoppiettante” facesse parte della parata. Molte persone sono rimaste ferite nel fuggi fuggi scattato dopo la sparatoria nel sobborgo in llinois. In molti hanno trovato rifugio in un supermercato. “La stragrande maggioranza ha subito ferite da arma da fuoco” – ha precisato un funzionario di polizia.