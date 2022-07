Rita Dalla Chiesa al GF Vip, Alfonso Signorini piazza il colpo: arriva anche uno speaker radiofonico

La giornalista conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa sarà uno dei volti di punti della nuova edizione del GF Vip. L’ex padrona di casa di Forum avrebbe accettato le avance di Alfonso Signorini che si sarebbe così assicurato un volto amato e conosciuto del piccolo schermo.

Rita Dalla Chiesa e Charlie Gnocchi nella casa più spiata dagli italiani

Una scelta che conferma la volontà di Alfonso Signorini di avere nella casa più spiata dagli italiani personalità forti con un passato segnato anche da vicende dolorose. Il papà della 74enne, Carlo Alberto Dalla Chiesa, fu ucciso nella strage ordinata dalla mafia in via Carini il 3 settembre 1982 nella quale morì anche la moglie Emanuela Setti Carraro. A distanza di 40 anni Rita Dalla Chiesa potrebbe essere protagonista della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Secondo Giuseppe Candela di Dagospia oltre alla giornalista dovrebbe entrare nella casa più spiata degli italiani anche Charlie Gnocchi, speaker radiofonico 59enne di Fidenza, e fratello del comico Genè Gnocchi. Tra i papabili concorrenti c’è anche l’ex naufrago e nuotatore Leonardo Tumiotto, protagonista di un’edizione de L’Isola dei Famosi con Simona Ventura alla conduzione.

L’ex naufrago Leonardo Tumiotto in trattativa per far parte del cast

Certa la partecipazione di Chadia Rodriguez, così come quella di Guendalina Canessa, Antonella Fiordelisi e Asia Gianese. Probabile la presenza della star per adulti Max Felicitas. La nuova edizione del GF Vip dovrebbe debuttare su Canale 5 il 12 settembre (e non il 19 come inizialmente previsto) e potrebbe battere un nuovo record come durata come anticipato da Piersilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset.