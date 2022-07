Vittime Marmolada, chi sono: l’ultimo selfie di Filippo Bari, i coniugi che amavano le scalate

“Guardate dove sono“. Il vicentino Filippo Bari era raggiante ed entusiasta nello scatto inviato al fratello e ad alcuni familiari prima di iniziare a scalare la Marmolada con un gruppo di amici domenica 3 luglio. L’ultima istantanea della vita di un giovane papà. Poi il silenzio e il dolore con un bimbo rimasto orfano a 4 anni.

L’ultimo selfie di Filippo Bari

Il 27enne Filippo Bari era papà di un bimbo di 4 anni, la foto inviata al fratello prima della tragedia

Il 27enne era originario di Malo, in provincia di Vicenza, ed aveva deciso di vivere l’emozione di arrampicarsi sulle Dolomiti con gli amici escursionisti. “Era un’escursionista esperto ma in certe situazioni non basta” – ha riferito Alberino Cocco, ex presidente del Cai di Malo che ha spiegato che sarebbero dovuti salire insieme sabato 2 luglio. “Poi ha deciso di non salire quel giorno”.

La compagna e il fratello hanno trascorso la notte tra l’angoscia e la speranza di un miracolo fino a quando non è arrivata la conferma che Filippo Bari era stato trovato privo di vita. La notizia si è diffusa in pochi istanti a Malo, dove il 27enne era molto conosciuto.

Davide Miotti

Erica Campagnaro

Tra le vittime anche l’esperta guida Paolo Dani

Tra le vittime identificate ci sono Davide Miotti, 51 anni, guida alpina di Tezze sul Brenta e scalatore di vette da oltre 25 anni. Con lui c’era la moglie, Erica Campagnaro, grande appassionata di sci che risulta tra i dispersi. La coppia, residente a Cittadella, ha due figli, 25 e 16 anni. Nel disastro ha perso la vita anche l’esperta guida Paolo Dani, originario di Valdagno.