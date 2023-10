Maine, Robert Card fa strage al bowling: 18 morti dopo il ricovero in struttura di salute mentale

La governatrice del Maine, Janet Mills, ha dichiarato in conferenza stampa che sono almeno 18 le persone uccise e 13 quelle ferite nella sparatoria di mercoledì 25 ottobre in una sala da bowling e in un ristorante a Lewiston, nel Maine, negli Stati Uniti. L’episodio si è verificato intorno alle 19:10.

Sparatoria al bowling di Lewiston, 18 morti e 13 feriti

Il killer, il 40enne Robert Card, è ancora in fuga e si presume sia armato. La polizia è alla sua ricerca e ha invitato gli abitanti della zona a non uscire di casa. La maggior parte delle scuole sono rimaste chiuse giovedì 26 ottobre. Sull’uomo, originario di Bowdoin, pendono 8 capi di accusa per omicidio.

Robert Card è un istruttore di armi da fuoco presso una struttura di addestramento della riserva dell’esercito americano. Il documento afferma che Card era stato ricoverato in una struttura di salute mentale per due settimane nell’estate del 2023. Asseriva di aver sentito delle voci e minacciava di effettuare una sparatoria nella base di addestramento militare di Saco, nel Maine.

Caccia a Robert Card, l’istruttore di armi da fuoco che era stato ricoverato in una struttura di salute mentale

Come ricostruito dal colonnello William G. Ross della polizia di stato del Maine sette delle persone uccise nella sparatoria sono state trovate in una pista da bowling, Just-In-Time Recreation, tra cui una donna e sei uomini. Otto delle persone uccise sono state trovate allo Schemengees Bar & Grille, inclusi sette uomini all’interno del locale e uno che è stato trovato fuori dalla struttura.