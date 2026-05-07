Spariti nel nulla con quattro cani dopo una vacanza: ansia per Sonia Bottacchiari e i suoi due figli

Sonia Bottacchiari è scomparsa con i due figli

L’ultima telefonata da Tarcento, poi il silenzio assoluto: ritrovata l’auto della donna

Sono giorni di angoscia e interrogativi quelli vissuti dalla famiglia di Sonia Bottacchiari, la donna di Salsomaggiore Terme della quale non si hanno più notizie dal 20 aprile insieme ai suoi due figli minorenni e ai quattro cani che viaggiavano con loro.

La donna era partita a bordo della sua Chevrolet Captiva grigia, dotata di portabagagli Thule sul tetto, con l’intenzione di trascorrere alcuni giorni di vacanza in Friuli Venezia Giulia. Un viaggio che, secondo quanto riferito ai familiari, sarebbe dovuto durare circa una settimana. Da allora, però, ogni contatto si è improvvisamente interrotto.

A denunciare la scomparsa è stato l’ex marito della donna, Yuri Groppi, padre dei due ragazzi, che si è rivolto ai carabinieri di Castell’Arquato, territorialmente competenti perché la famiglia vive nella zona piacentina.

L’ultimo contatto: “Siamo arrivati a Tarcento”

L’ultimo segnale concreto risale al 21 aprile. Uno dei figli avrebbe infatti telefonato al padre comunicandogli di essere arrivati a Tarcento, in provincia di Udine. Da quel momento, però, i telefoni cellulari di tutti e tre sono risultati spenti o irraggiungibili.

Un dettaglio che ha immediatamente allarmato i familiari. Secondo quanto raccontato dall’ex marito, i contatti con i figli erano quotidiani e non era mai accaduto che interrompessero così improvvisamente ogni comunicazione.

Le ricerche si sono quindi concentrate proprio nella zona di Tarcento, dove i dispositivi avrebbero agganciato l’ultima cella telefonica conosciuta.

Ritrovata la Chevrolet: mistero sugli spostamenti

Nelle scorse ore i carabinieri hanno individuato l’auto della donna in via Monte Grappa, sempre nel comune friulano. Il ritrovamento del veicolo ha aumentato ulteriormente la preoccupazione, perché della donna, dei ragazzi e dei quattro cani non c’era più alcuna traccia.

Secondo i familiari, Sonia Bottacchiari aveva parlato di un soggiorno in campeggio, ma i controlli effettuati avrebbero escluso il loro arrivo nella struttura indicata prima della partenza.

Il fratello di Yuri Groppi, impegnato direttamente nelle ricerche insieme ai parenti, ha spiegato che la famiglia era partita con tende e attrezzatura da viaggio e che la presenza di quattro cani avrebbe dovuto renderli facilmente riconoscibili.

Restano però molti punti oscuri. La donna avrebbe dovuto rientrare al lavoro nei giorni successivi, mentre i figli avrebbero dovuto riprendere le normali attività scolastiche.

Attivate anche le autorità slovene, il caso a “Chi l’ha visto?”

Le indagini coinvolgono diverse autorità. Oltre ai carabinieri friulani, sono state informate la Prefettura di Udine e anche le autorità slovene, nel tentativo di ricostruire eventuali spostamenti oltre confine.

In queste ore gli appelli si stanno moltiplicando anche sui social, dove familiari e amici chiedono a chiunque abbia visto la donna, i ragazzi o i quattro cani di contattare immediatamente le forze dell’ordine.

La vicenda è approdata anche a Chi l’ha visto?, che ha diffuso la fotografia di Sonia Bottacchiari rilanciando l’appello a livello nazionale. Sui social sono state condivise anche le foto dei figli della donna.

Ogni dettaglio, anche apparentemente insignificante, potrebbe ora risultare decisivo per capire che fine abbiano fatto la donna, i due figli e gli animali con cui erano partiti per quella che doveva essere soltanto una breve vacanza.