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Uomini e Donne anticipazioni: Diego scaricato, Mario sorprende Cinzia e Ciro fa un annuncio sulla scelta

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 7 Mag, 2026 - ore: 00:38 #Ciro Solimeno, #Uomini e Donne
Diego TavaniDiego Tavani

Registrazione Uomini e Donne 6 maggio: trono over, Diego spiazzato da Marta

Nuova registrazione movimentata a Uomini e Donne, dove nel trono over non sono mancati colpi di scena e tensioni.

Secondo le anticipazioni diffuse dal blogger Lorenzo Pugnaloni, Diego Tavani viene definitivamente lasciato da Marta, che decide di interrompere la conoscenza.

Subito dopo si passa a Massimo, protagonista di un acceso confronto in studio. Il cavaliere fa scendere una dama arrivata appositamente per lui ma decide di non tenerla. La donna, però, rientra poco dopo al centro studio e lo affronta duramente, contestando la sua scelta davanti a tutti.

Mario Lenti chiarisce su Magda e balla con Cinzia: la reazione di Gemma

Grande attenzione anche per il ritorno di Mario Lenti.

In studio viene approfondito il rapporto con Magda Catozzi, dopo le dichiarazioni della dama che aveva raccontato di sentirsi con lui. Mario chiarisce che tra loro non è nata alcuna frequentazione e che si sono visti soltanto durante una serata.

A sorprendere tutti è però la decisione del cavaliere di ballare con Cinzia Paolini, ormai definitivamente lontana da Marco, assente dalla registrazione e fuori dal programma.

Una scelta che provoca la reazione di Gemma Galgani, che ammette apertamente di esserci rimasta male.

Ciro Solimeno fissa il giorno della scelta: Elisa entra in lacrime

Nel trono classico riflettori puntati su Ciro Solimeno, che annuncia ufficialmente che farà la sua scelta la prossima settimana, durante le ultime registrazioni stagionali del programma (martedì e mercoledì).

In studio viene mostrata anche l’esterna con Martina Calabrò: un incontro molto semplice, fatto soprattutto di abbracci e momenti di complicità.

A colpire maggiormente è però l’ingresso in studio di Elisa Leonardi, apparsa nuovamente in lacrime dopo quanto già accaduto nella registrazione precedente.

La corteggiatrice si mostra profondamente provata e ribadisce di sentirsi distante dalla scelta finale, convinta di non essere la ragazza scelta da Ciro.

Nonostante il clima teso, il tronista decide comunque di ballare sia con Elisa che con Martina, lasciando aperti i dubbi sul finale del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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