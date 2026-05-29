Entra in classe con due coltelli e riprende tutto in diretta Telegram: 11enne tenta di aggredire il professore a San Vito Lo Capo

Un alunno di 11 anni ha aggredito il prof ed ha ripreso tutto su Telegram

Lo studente di 11 anni avrebbe ripreso l’aggressione con il cellulare davanti ai compagni di classe

Un ragazzo di 11 anni avrebbe portato due coltelli a scuola, indossato un casco integrale per non farsi riconoscere e ripreso l’aggressione al professore con il cellulare. Secondo le prime ricostruzioni, parte della scena sarebbe stata trasmessa anche all’interno di un gruppo Telegram. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, nel Trapanese.

Cosa è successo nella scuola media di San Vito Lo Capo

Momenti di paura in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente di appena 11 anni avrebbe tentato di aggredire il professore di tecnologia durante l’orario delle lezioni.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe entrato a scuola portando con sé due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di colpire il docente davanti agli altri alunni presenti in classe.

L’episodio, avvenuto durante una normale mattinata scolastica, ha provocato forte preoccupazione tra studenti, insegnanti e famiglie.

Come avrebbe agito l’11enne

Uno degli aspetti che più colpisce nella vicenda riguarda le modalità con cui il ragazzo avrebbe preparato l’azione.

Secondo quanto emerso, l’undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non essere riconosciuto. Inoltre avrebbe utilizzato il telefono cellulare per riprendere parte della scena.

Alcune ricostruzioni riferiscono anche che il giovane avrebbe trasmesso una diretta video all’interno di un gruppo Telegram, circostanza che è ora al vaglio degli investigatori.

Gli accertamenti serviranno a chiarire nel dettaglio la sequenza dei fatti e a verificare tutti gli elementi emersi nelle prime ore successive all’accaduto.

Il professore è rimasto ferito?

Le informazioni diffuse finora indicano che il docente sarebbe stato colpito in modo lieve.

In una prima ricostruzione si parlava di un tentativo di aggressione bloccato prima che potesse avere conseguenze più gravi. Successivamente è emerso che il professore avrebbe riportato una lieve ferita.

Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

Dopo essere stato soccorso e sottoposto agli accertamenti sanitari necessari, il docente è stato giudicato fuori pericolo e non avrebbe riportato lesioni gravi.

Perché il caso preoccupa così tanto

La vicenda ha suscitato particolare impressione non solo per la presenza di armi all’interno dell’istituto scolastico, ma soprattutto per la giovanissima età del protagonista.

Il fatto che l’episodio sia avvenuto davanti ai compagni di classe e durante una normale attività scolastica rende ancora più delicata la situazione.

L’intervento tempestivo degli adulti presenti avrebbe evitato conseguenze ben più gravi.

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di comprendere cosa abbia spinto il ragazzo a compiere un gesto tanto estremo e se vi siano stati segnali precedenti che potessero far presagire un simile comportamento.

Le indagini delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti delle forze dell’ordine che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali filmati o contenuti digitali legati all’accaduto.

Particolare attenzione viene riservata all’utilizzo del cellulare e all’eventuale diffusione delle immagini attraverso piattaforme online.

L’obiettivo è ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e comprendere il contesto in cui è maturato l’episodio.

La Cisl: “Emergenza educativa che non può essere ignorata”

Dura la presa di posizione della Cisl Palermo Trapani e della Cisl Scuola Palermo Trapani.

La segretaria generale Federica Badami e il segretario generale Vito Cassata hanno definito quanto accaduto un episodio gravissimo.

Secondo i rappresentanti sindacali, il caso evidenzia un disagio giovanile sempre più diffuso e una vera emergenza educativa che non può essere affrontata esclusivamente dal personale scolastico.

I due dirigenti hanno espresso solidarietà al docente coinvolto e all’intera comunità scolastica, chiedendo una collaborazione più forte tra istituzioni, scuola e famiglie.

Un episodio che riapre il dibattito sulla sicurezza nelle scuole

Quanto accaduto a San Vito Lo Capo riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza negli istituti scolastici e del crescente disagio che coinvolge una parte del mondo giovanile.

L’episodio arriva a pochi giorni dalla conclusione dell’anno scolastico e pone interrogativi che vanno oltre il singolo caso. La presenza di armi in aula, l’utilizzo dei social e delle piattaforme di messaggistica durante l’aggressione e la giovane età del protagonista rappresentano elementi che saranno inevitabilmente al centro del dibattito nelle prossime settimane.

Mentre proseguono le indagini, resta la preoccupazione di una comunità scolastica chiamata ora a fare i conti con un fatto che ha profondamente scosso studenti, insegnanti e famiglie.