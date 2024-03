Bianca Censori, look audace a Parigi: Giovanna Botteri senza freni a La vita in diretta

Bianca Censori continua a dare scandalo con i suoi look che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione.

Bianca Censori alla Paris Fashion Week in collant e senza intimo

Dopo essersi presentata a Milano con un body sgambatissimo, alla Paris Fashion Week la moglie del rapper Kanye West si è superata presentandosi soltanto in collant velati e senza intimo addosso. Una look decisamente audace che in virtù del codice penale francese potrebbe costarle da una multa di 15mila euro fino all’arresto.

La performance di Bianca Censori è stata commentata da Giovanna Botteri, inviata Rai a Parigi, nel corso della puntata del 1° marzo de La vita in diretta. Nell’occasione ha messo da parte il consueto aplomb ed ha sorpreso Alberto Matano e gli altri ospiti per la sua disquisizione sul look di Bianca Censori.

Giovanna Botteri: ‘La gente è rimasta scioccata ma non perché era senza mutande, ma qui fa un freddo pazzesco’

“La gente è rimasta letteralmente scioccata. Non per il collant senza mutande o il cu.o nudo ma perché qui fa un freddo pazzesco. C’è la pioggia, è umido, tutta la gente e intabarrata. Anche Kanye West con la sciarpe e tutto il cappuccio e lei… “. – ha affermato Giovanna Botteri con il conduttore che ha scherzosamente commentato da studio. “Ora finiremo dappertutto”.