Ivrea, versa il gasolio addosso alla compagna e prende l’accendino: il dettaglio che evita una tragedia

Tragedia sfiorata a Canton Paciotto

A Ivrea un 47enne è stato arrestato per tentato omicidio, decisivo l’intervento di un amico presente nell’abitazione e dei carabinieri

A Ivrea, nella frazione San Bernardo, la notte tra il 4 e il 5 luglio ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Un 47enne di origine moldava è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio dopo aver, secondo la ricostruzione degli investigatori, cosparso di gasolio la compagna convivente con l’intenzione di darle fuoco. A evitare il peggio sono stati il coraggio di un amico della coppia, che è riuscito a bloccarlo mentre impugnava un accendino, e il tempestivo intervento dei militari dell’Arma.

Tentato omicidio a Ivrea: la lite degenera e la donna viene cosparsa di gasolio

L’episodio si è verificato all’interno dell’abitazione della coppia, nella frazione San Bernardo, dove i due vivevano insieme. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri delle stazioni di Azeglio e Borgomasino, il 47enne avrebbe affrontato la convivente durante una violenta lite scoppiata in casa.

Gli investigatori ritengono che l’uomo, in un forte stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, abbia preso del gasolio e lo abbia versato addosso alla donna, preparandosi subito dopo ad appiccare il fuoco utilizzando un accendino che aveva già in mano.

Per la vittima quei momenti sono stati drammatici: nel giro di pochi istanti la discussione si sarebbe trasformata in un tentativo di aggressione potenzialmente mortale.

L’intervento dell’amico evita una tragedia

A cambiare il corso degli eventi è stata la presenza di un amico della coppia, che si trovava nell’abitazione proprio mentre la situazione precipitava.

Resosi conto di quanto stava accadendo, l’uomo si è frapposto tra l’aggressore e la donna, riuscendo a bloccare il braccio del 47enne prima che potesse azionare l’accendino. Una colluttazione durata il tempo necessario affinché la vittima riuscisse a contattare il 112.

L’allarme ha consentito ai carabinieri di raggiungere rapidamente l’abitazione. Una volta entrati, i militari hanno immobilizzato il sospettato, sottraendogli l’accendino e mettendo definitivamente in sicurezza la donna.

Grazie alla tempestività dell’intervento, nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite, nonostante la gravità della situazione.

Il 47enne arrestato e trasferito in carcere

Al termine delle operazioni il 47enne moldavo è stato arrestato perché ritenuto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Ivrea, che coordina le indagini, è stato trasferito nella Casa Circondariale, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli investigatori stanno ora ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto all’interno dell’abitazione, raccogliendo testimonianze e verificando eventuali precedenti episodi di violenza domestica.

I racconti dei residenti: “Qui le pattuglie arrivavano spesso”

Nella frazione San Bernardo l’episodio ha lasciato un clima di forte inquietudine. Alcuni residenti raccontano di una situazione che, secondo loro, da tempo destava preoccupazione.

I vicini riferiscono di liti frequenti, interventi delle forze dell’ordine e tensioni che, con il passare dei mesi, sarebbero diventate quasi una consuetudine nel quartiere.

A colpire molti è stato anche il forte odore di gasolio rimasto nell’aria dopo l’intervento. Un particolare che, secondo chi abita nella zona, rende ancora più concreta la consapevolezza di quanto si sia andati vicini a una tragedia.