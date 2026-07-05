Cristiano Ronaldo commuove il bambino che nel terremoto ha perso i genitori, il fratello e una gamba: il gesto emoziona il mondo

Il piccolo Andreas e Cristiano Ronaldo

Dal desiderio di una figurina all’invito del suo idolo: la storia di Andrés, sopravvissuto al terremoto del Venezuela

Il suo sogno era ricevere un semplice adesivo di Cristiano Ronaldo per completare l’album dei Mondiali. In pochi giorni, però, quel desiderio si è trasformato in qualcosa di molto più grande. Il campione portoghese ha deciso di sorprendere personalmente Andrés Mieles, il bambino venezuelano sopravvissuto ai devastanti terremoti che hanno distrutto la sua famiglia, inviandogli un videomessaggio che ha commosso milioni di persone.

Una storia di dolore, speranza e solidarietà che sta facendo il giro del mondo.

Chi è Andrés, il bambino sopravvissuto al terremoto in Venezuela

Andrés Mieles ha 10 anni ed è uno dei simboli della tragedia che ha colpito il Venezuela dopo i due violenti terremoti del 24 giugno.

Il piccolo è stato estratto vivo dalle macerie della sua abitazione a La Guaira, ma il bilancio per lui è stato devastante: ha perso il padre, la madre e il fratello maggiore. Anche lui ha riportato gravissime ferite ed è ancora ricoverato in ospedale, dove i medici sono stati costretti ad amputargli la gamba destra per salvargli la vita.

Nonostante tutto, nei giorni scorsi aveva espresso un desiderio semplice, quello di ricevere una figurina di Cristiano Ronaldo, una delle tante mancanti per completare il suo album Panini dedicato ai Mondiali 2026.

Il videomessaggio di Cristiano Ronaldo

La richiesta del bambino è arrivata fino a Cristiano Ronaldo grazie all’interessamento di alcune persone vicine al mondo del calcio.

Il cinque volte Pallone d’Oro ha quindi registrato un messaggio speciale destinato al piccolo tifoso.

“Ciao Andrés, come stai? Ti mando un grande abbraccio. So che sei un mio grande fan. Quando starai meglio vorrei invitarti a vedere una mia partita dal vivo e goderci insieme lo spettacolo. Mi piacerebbe davvero conoscerti. Tanti auguri, amico mio.”

Parole che hanno emozionato il bambino e tutti coloro che erano presenti in ospedale.

Non solo il video: il regalo che ha reso felice il piccolo

La sorpresa non si è fermata al videomessaggio.

Cristiano Ronaldo ha infatti inviato anche una maglia autografata, consegnata ad Andrés insieme ad altri doni dal musicista venezuelano Armando Poyo e dallo chef José Andrés, che hanno fatto visita al bambino durante il ricovero.

Il momento è stato condiviso sui social, dove migliaia di utenti hanno elogiato il gesto del fuoriclasse portoghese.

Una storia che ha commosso il mondo

La vicenda di Andrés Mieles è diventata uno dei simboli della tragedia provocata dal terremoto che ha colpito il Venezuela.

Dopo aver perso tutta la sua famiglia e affrontato un intervento che gli ha cambiato la vita, il bambino continua il percorso di recupero circondato dall’affetto di tante persone.

Il messaggio e l’invito di Cristiano Ronaldo rappresentano oggi un piccolo raggio di luce in una storia segnata da un dolore immenso, ma anche dalla straordinaria forza di un bambino che continua a lottare.