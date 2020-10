Terremoto 22 marzo Croazia, sisma di magnitudo 5.3: crolli a Zagabria, panico nelle capitale (VIDEO)

Un forte terremoto di magnitudo 5.3 ha scosso Zagabria, capitale della Croazia, alle 6:24 circa di domenica 22 marzo. Alla scossa principale ha fatto seguito anche una scossa di assestamento intorno alle 7:00.

Secondo le testimonianze dei cittadini le pareti hanno iniziato a vibrare e numerosi oggetti sono caduti dagli scaffali ma anche quadri che cadevano dalle pareti e finestre rotte. Numerose persone hanno abbandonato gli appartementi avvolte nelle coperte. Danneggiati anche gli appartamenti più recenti.

La situazione più drammatica in centro. La cima di una delle torri della cattedrale di Zagabria è stata distrutta dal forte sisma. A Draskovic, blocchi di pietra sono caduti sulla strada. Quasi impraticabile Piazza delle Vittime del Fascismo, mentre le piastrelle sono cadute dai tetti e le facciate di diversi edifici più vecchi sono crollate. Un quindicinenne è stato travolto dai calcinacci di un tetto ed è ricoverato in condizioni critiche.

Secondo le prime informazioni l’epicentro del terremoto, 5,3 (ad una profondità di dieci chilometri), è stato localizzato a 7 chilometri dalla metropoli croata e si è sentito fino a Pola e nei dintorni di Zara. La scossa è stata avvertita anche in Italia ed in particolare a Pesaro, lungo il litorale Adriatico ed a Trieste, nel Friuli Venezia Giulia.

