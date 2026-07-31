Terremoto ai Campi Flegrei, panico a Marano: uomo si lancia dal balcone, virali i video dei crolli e del costone che travolge le auto

Calcinacci cadutI e feriti dopo la violenta scossa ai Campi Flegrei

La violenta scossa di magnitudo 4.7 ha provocato danni tra Pozzuoli e Marano, 8 i feriti accertati

La forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che venerdì sera ha colpito i Campi Flegrei ha lasciato dietro di sé paura, danni e immagini impressionanti che stanno facendo il giro dei social. Tra gli episodi che più hanno colpito l’opinione pubblica c’è quello avvenuto a Marano di Napoli, dove un uomo, terrorizzato dalla violenza del sisma, si è lanciato dal balcone della propria abitazione pur di mettersi in salvo.

Contemporaneamente, decine di video pubblicati online mostrano i crolli provocati dal terremoto. In particolare stanno diventando virali le immagini del cedimento di un costone nei pressi della stazione Cumana di Montenuovo, a Pozzuoli, con detriti che precipitano travolgendo alcune auto parcheggiate e sollevando una gigantesca nube di polvere.

Panico a Marano: si lancia dal balcone per la paura

L’episodio più grave si è verificato nella zona di Castelbelvedere, alla periferia di Marano, al confine con Quarto.

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo, spaventato dalla violenza della scossa, ha deciso di gettarsi dal balcone della sua abitazione situata al primo piano.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che lo hanno soccorso e trasportato in ospedale. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato diverse contusioni e traumi dovuti all’impatto con il suolo.

Anche in altre zone di Marano, soprattutto lungo via Marano-Pianura, sono stati segnalati danni ad alcune abitazioni, in particolare negli edifici più datati situati nell’area collinare.

Il video del costone che crolla diventa virale

Le immagini che stanno raccogliendo migliaia di condivisioni sui social mostrano il momento in cui una porzione di costone cede improvvisamente nei pressi della stazione Cumana di Montenuovo, a Pozzuoli.

Le rocce precipitano sulle auto parcheggiate, mentre una densa nube di polvere invade la strada. Il filmato è stato rilanciato da numerosi utenti ed è diventato uno dei simboli della violenta scossa che ha colpito l’area flegrea.

Le autorità hanno immediatamente avviato verifiche per accertare la stabilità del costone e mettere in sicurezza l’intera zona.

Crolli e facciate lesionate a Pozzuoli

A Pozzuoli i danni sono numerosi. In via Pergolesi si è verificato il crollo di una porzione di muro da una palazzina: grosse pietre di tufo sono precipitate sulle automobili in sosta, provocando ingenti danni ai veicoli.

Fortunatamente non risultano persone coinvolte.

I tecnici stanno inoltre controllando diversi edifici del centro cittadino, dove sono state segnalate crepe profonde, distacchi di cornicioni e facciate lesionate. Molti residenti, ancora impauriti, hanno deciso di trascorrere la notte all’aperto per timore di nuove scosse.

Otto feriti e verifiche in tutta l’area flegrea

Il bilancio provvisorio parla di otto feriti, mentre continuano le verifiche su abitazioni, edifici pubblici e luoghi di culto.

Il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha spiegato di essere in costante contatto con il prefetto di Napoli e con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, che ha immediatamente attivato l’Unità di crisi.

«Stiamo seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione e garantendo il pieno coordinamento tra tutte le strutture operative per assicurare assistenza alla popolazione e il monitoraggio del territorio», ha dichiarato il ministro.

Le operazioni di controllo proseguiranno nelle prossime ore per verificare eventuali ulteriori danni provocati dal terremoto.