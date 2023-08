Terremoto Campi Flegrei 18 agosto: 120 scosse in poche ore, i residenti: ‘Siamo in panico’ (VIDEO)

Sono 120 i terremoti rilevati in via preliminare nell’area dei Campi Flegrei dove dall’1:57, nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 agosto, è in corso uno sciame sismico.

Terremoto Pozzuoli, intenso sciame sismico con scosse fino a magnitudo 3.6

Gli eventi hanno una magnitudo compresa tra 0 e 3.6, come ha comunicato l’Osservatorio Vesuviano all’amministrazione comunale di Pozzuoli, in provincia di Napoli. “Nessun danno, tutte le segnalazioni fatte sono state riscontrate. Monitoriamo la situazione. Si tratta di un’intensificazione dell’attività sismica dopo due mesi di “quiete”, ma è un’attività che rientra nell’ordine della normalità senza evoluzioni significative del fenomeno. Nessun allarmismo, per l’Osservatorio vesuviano siamo ancora in condizioni di normalità” – ha riferito Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli.

Bradisismo, i timori di una residente di Campo Felice: ‘Ci sono crepe nel nostro palazzo ed in quello accanto’

Tra i residenti, però, serpeggia la paura. “Siamo in panico perché da giorni ci sono crepe nel palazzo, ma non solo nel nostro anche nel palazzo accanto” – ha raccontato Annachiara all’Ansa sottolineando di essere nata con la paura del bradisismo. La donna vive ad Arco Felice. “La Campania e’ un territorio fragile e delicato. Bisogna aver una cultura di convivenza con il rischio” – ha spiegato Italo Giulivo, direttore regionale della Protezione civile della Campania.