Terremoto Campi Flegrei 5 febbraio, scossa di magnitudo 3: boato e paura nel napoletano

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 febbraio è tornata a tremare la terra in zona Campi Flegrei, nel napoletano con una scossa di terremoto di maggiore intensità rispetto a quelle registrate di recente. Un primo impercettibile movimento tellurico, di magnitudo 1, è stato registrato all’1:44. Un minuto dopo il sisma di magnitudo 3 che ha messo in allarme diversi residenti.

Terremoto Campi Flegrei 5 febbraio, due scosse in un minuto: paura a Pozzuoli e Bacoli

Gli strumenti dell‘Ingv hanno rilevato la scossa di domenica 5 febbraio ad una profondità di 4 chilometri. In molti hanno segnalato sui social che la scossa di terremoto è stata accompagna da un forte boato che ha fatto sobbalzare dal letto numerosi napoletani nonostante, nella zona tra Bacoli e Pozzuoli, siano ormai abituati a convivere con il fenomeno del bradisismo flegreo.

“Era come un tuono” – ha riferito un utente su Twitter che ha riferito di aver avvertito il terremoto in zona Fuorigrotta. Tanta paura ma non sono stati registrati a persone e cose. Dall’inizio del 2023 sono state registrate 7 scosse di terremoto superiori a magnitudo 2 nei Campi Flegrei.