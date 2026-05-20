Tampona un camion fermo in coda e l’auto prende fuoco: morto un uomo sull’A4

La tragedia nel tratto tra Meolo e San Donà in direzione Trieste: inutili i soccorsi
Un impatto violentissimo, poi le fiamme che in pochi istanti hanno avvolto completamente l’auto senza lasciare scampo al conducente.
È di un morto il bilancio del grave incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì sull’autostrada Autostrada A4, nel tratto a tre corsie compreso tra Meolo e San Donà di Piave, in direzione Trieste.
L’incidente si è verificato attorno alle 15.40, al chilometro 424, all’altezza dello svincolo di San Donà.
Secondo una prima ricostruzione, una BMW X1 condotta da un uomo residente nel Vicentino avrebbe tamponato ad alta velocità un autoarticolato fermo in coda lungo la corsia centrale.
Lo schianto e poi il rogo: il conducente non è riuscito a uscire dall’auto
L’impatto è stato devastante.
Dopo lo schianto contro il mezzo pesante, che trasportava materiale destinato alla lavorazione del vetro, la vettura ha preso fuoco nel giro di pochi secondi.
L’autotrasportatore è riuscito a scendere dal camion e ha immediatamente dato l’allarme, ma non avrebbe potuto fare nulla per soccorrere il conducente dell’auto.
Le fiamme e il fumo hanno rapidamente invaso l’abitacolo.
Secondo una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe aver perso conoscenza già nei momenti immediatamente successivi all’impatto, restando poi intrappolato all’interno del veicolo.
Per lui non c’è stato nulla da fare.
Le code già segnalate e il tratto chiuso per consentire i soccorsi
Al momento dell’incidente il traffico in direzione Trieste risultava già rallentato.
I pannelli a messaggio variabile lungo l’autostrada segnalavano infatti code e rallentamenti tra San Donà di Piave e Cessalto.
Secondo i primi accertamenti della Polizia Stradale, l’auto avrebbe percorso alcune centinaia di metri sulla corsia centrale prima di arrivare contro il mezzo pesante fermo nella colonna.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di San Donà, i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e gli operatori di Autostrade Alto Adriatico.
Per consentire i soccorsi e la successiva rimozione dei mezzi è stato disposto il blocco del tratto San Donà-Cessalto in direzione Trieste, con uscita obbligatoria a San Donà per i veicoli provenienti da Venezia.
Le verifiche sulla dinamica
Le operazioni sono proseguite per diverse ore tra rilievi e messa in sicurezza dell’area.
Resta ora da chiarire cosa abbia impedito al conducente di evitare il mezzo pesante fermo in coda.
Gli accertamenti delle forze dell’ordine dovranno ricostruire con precisione gli ultimi istanti prima dell’impatto.