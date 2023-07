Terremoto El Salvador, scossa di magnitudo 6.4 scuote l’America centrale: il video del momento del sisma

Un terremoto di magnitudo 6.4 nell’Oceano Pacifico al largo della costa di El Salvador ha scosso gran parte dell’America centrale, dal Nicaragua al Guatemala, con diversi residenti che si sono riversati in strada per la paura.

Terremoto El Salvador, paura anche in Nicaragua e Guatemala: gente in strada

Il sisma è stato registrato alle 18:22 ora locale, alle 2:22 in Italia nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 luglio con epicentro localizzato 66 chilometri a sud della spiaggia di El Espino. Secondo le informazioni del centro di monitoraggio del Ministero dell’Ambiente e delle Risorse Naturali (MARN) il terremoto ha avuto una profondità di 51,48 chilometri.

“Non c’è alcun pericolo di tsunami per El Salvador” – ha assicurato il Marn. Le autorità non hanno segnalato per danni a persone e cose. Gli utenti dei social network rivelano che in alcune zone sono state interrotte le reti elettriche e telefoniche. A San Salvador è stata interrotta l’Assemblea legislativa con i deputati che sono fuggiti dall’edificio per la paura. I lavori sono ripresi poco dopo.

🆘🇸🇻 Terremoto de magnitude 6.6 em El Salvador. pic.twitter.com/03qNnfeEpO — Alexandre🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@Alexand59517985) July 19, 2023

A San Salvador deputati in fuga dall’Assemblea legislativa

In Nicaragua la scossa di magnitudo 6.4 è stata avvertita con forza nella capitale e lungo tutta la costa del Pacifico. Il vicepresidente e first lady, Rosario Murillo, ha affermato che non sono state segnalate vittime immediatamente in quel paese. Sui social sono stati diffusi numerosi filmato del momento della scossa che ha creato momenti di paura e caos nell’America centrale.

Live footage of 6.7 earthquake at Tapacun Cafe at El Salvador International airport #earthquake #ElSalvador #tapacuncafe pic.twitter.com/h1ZGzg80Fe — Eduardo Guart (@eduardoguart) July 19, 2023