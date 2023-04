Terremoto Malta 22 aprile, paura per una scossa di magnitudo 5.5, segnalazioni dalla Sicilia

Paura poco dopo la mezzanotte a Malta per una forte scossa di terremoto registrata in mare ad una profondità di 10 chilometri. Come rilevato dagli strumenti dell’Ingv il sisma di magnitudo 5.5 è stato rilevato dagli strumenti alle 00:19 di sabato 22 aprile.

Il terremoto è stato rilevato a 129 chilometri dalla costa sud maltese, sisma avvertito anche in Sicilia e Libia

Il terremoto è stato avvertito anche in numerose località del versante meridionale della Sicilia con segnalazioni a Catania, colpita nel pomeriggio di venerdì 21 aprile da un sisma di magnitudo 4.4, da Noto, Caltagirone, Ragusa e Modica. Qualche utente ha riferito di aver sentito tremare la terra anche a Palermo. La scossa ha interessato in particolar modo il sud-est di Malta, con epicentro a circa 129 chilometri al largo. Non è il primo fenomeno sismico che interessa l’area dall’inizio dell’anno.

Dopo la forte scossa alcuni cittadini sono scesi in strada, in tanti hanno contattato le forze dell’ordine mentre molti residenti hanno condiviso la loro esperienza sui social network. Il terremoto di magnitudo 5.5 è stato avverti anche in Libia.