Terremoto Marocco, almeno 820 morti: le testimonianze degli italiani e i video agghiaccianti

Salgono a 820 i morti nel terremoto che ha colpito il Marocco, mentre sono almeno 672 i feriti. I sismografi hanno registrato la scossa alle 23.11 di venerdì 8 settembre.

🔴 FLASH | #Marocco, devastante scossa di #terremoto durante la notte (magnitudo 6.8): epicentro segnalato tra #Marrakech e #Agadir. Numerosi i crolli e le vittime: bilancio provvisorio salito a quota 632. È stata la scossa più potente mai registrata nel Paese. #earthquake pic.twitter.com/mcwA1QhCBm — Lanterna (@Lanternaweb) September 9, 2023

Sale il bilancio del terremoto di magnitudo 6.8 con epicentro sull’Alto Atlante: numerosi gli edifici crollati

La scossa però è stata sentita lungo tutta la dorsale dell’Atlante, a Merzouga, una delle porte del deserto, Taroudant, Essaouira e Agadir e dall’altro versante della catena montuosa a Casablanca, fino a Rabat. Il movimento ondulatorio è durato circa 30 secondi. I paesi della zona dell’ Atlante sono molto poveri, spesso senza collegamento internet, dove le case sono costruite con il caratteristico muro a pisé, realizzato in paglia, fango e sassi.

Il sisma di magnitudo 6.8 ha colpito la zona montuosa di Ighil, nell’Alto Atlante , ma è stato avvertito anche nella capitale Marrakech, distante circa 70 chilometri, causando numerosi crolli di edifici. La scossa è stata avvertita anche in Portogallo e in Algeria. Il violento terremoto è stato seguito da uno sciame sismico di centinaia di scosse, alcune di magnitudo superiore a 5.

Bisogna essere vicino e esprimere solidarietà anche alla comunità e alle famiglie marocchine che vivono e lavorano in Italia per il dolore i danni e le vittime causate dal disastroso terremoto avvenuto nel Paese e che ha colpito prevalentemente #Marrakech #Marocco pic.twitter.com/AOpMeUtNd2 — Buon weekend (@buonweekend) September 9, 2023

Momenti di paura per una famiglia italiana che stava trascorrendo le vacanze in Marocco e alloggiava in un hotel sulle montagne dell’Atlante. “Siamo preoccupatissimi, siamo bloccati fuori dall’hotel sul passo Tizi n’test e la strada è sbarrata da una frana da entrambe le parti. Ora ci stiamo incamminando verso Agadir, sono trenta chilometri per fortuna in discesa ma dobbiamo a sbrigarci perché inizia a fare caldo” – ha riferirlo la turista italiana in vacanza col marito e il figlio 15enne.

Italiani in fuga tra le macerie: ‘Siamo rimasti bloccati sul passo Tizi’, turista pugliese: ‘Il nostro hotel distrutto, dormito in strada’

“Il nostro albergo è andato per la gran parte in frantumi, abbiamo dormito in strada con una paura immensa” – ha raccontato di Nicolò, 30enne di Bitonto (Bari) a Marrakech durante il devastante terremoto. “Mi trovo qui per un viaggio e ieri sera, alle 23:30 circa, la terra ha cominciato a tremare, e mi sono trovato seduto con amici in un ristorante, accanto ad uno di quei palazzi pochi crollati nella parte Sud Est di Medina : abbiamo corso come disperati e siamo usciti tra polvere e calcinacci”. Il turista italiano nelle prossime ore rientrerà in Italia.