Terremoto devastante in Turchia e allerta Tsunami sull’Italia: crolli, vittime e gente sotto le macerie, i video

Una violenta scossa di terremoto è stato registrata nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 febbraio nel sud della Turchia. Il sisma di magnitudo 7.8 è stato rilevato alle 2:17 ora italiana con epicentro localizzato a Kahramanmaraş. Pochi minuti dopo una violenta ripetizione, di magnitudo 6.4, nel distretto Nurdağı di Gaziantep, quando la gente era già in strada in preda al panico. Un primo provvisorio bilancio riferisce di 15 vittime in Turchia e 42 morti in Siria.

Deprem sonrası Adana /Yurt Mahallesi pic.twitter.com/ECjun6lu0f — StanteaR (@StanteaR_) February 6, 2023

Turchia, notte di terrore scossa di terremoto di magnitudo 7.8 a a Kahramanmaraş, crolli ad Adana

Il sisma ha provocato crolli in diversi distretti della Turchia del sud ed è stata avvertita nitidamente in Libano, in Siria ed a Cipro. La Protezione civile ha lanciato un allerta Tsunami sull’Italia meridionale. Drammatiche le prime immagine diffuse sui social dopo la forte scossa di terremoto che ha provocato danni e caos ad Adana, Kayseri e Diyarbakir. “Trenta orribili secondi, sembrava non finisse mai” – ha scritto un utente.

Secondo i media turchi sono segnalate numerose persone sotto le macerie ma, con i soccorsi attivati da poco e le linee intasate, non si ha ancora una precisa dimensione dei danni provocato dalla violenta scossa di terremoto. “Il quartiere delle case di cura di Adana, sul lato opposto di mia madre, è stato demolito” – ha scritto un utente su Twitter.

42 vittime in Siria, registrate 4 violente ripetizioni: Maras, Hatay, Antep e Osmaniye tra i comuni più colpiti

“Posso solo dire che Maraş, Hatay, Antep e Osmaniye sono stati i più colpiti. Ci sono state 4 scosse di assestamento. Danni a Kilis, Adana e Diyarbakır. Ci sono edifici distrutti. I nostri governatori, la gendarmeria, le squadre di ricerca e soccorso sono in movimento da tutte le regioni.” – ha dichiarato il ministro dell’Interno Süleyman Soylu. I residenti delle città più colpite dal sisma hanno lanciato appelli via social chiedendo interventi celeri mentre le autorità hanno invitato i cittadini a non intasare le linee telefoniche. Il sisma ha duramente colpito anche la Siria con 42 vittime accertate ma le autorità temono un numero superiore di morti. (notizia in aggiornamento)