Terremoto Roma, registrate tre scosse tra Ciampino e Frascati

Notte di paura a Roma per una serie di scosse di terremoto registrate tra Frascati e Ciampino tra le 23:38 e le 23:40. Il sisma più forte, di magnitudo 2.2, è stato localizzato a 5 km di Ciampino e ad una profondità di 9 chilometri.

Terremoto Roma, scossa di magnitudo 2.2 registrata a Ciampino

Nonostante la lieve intensità delle scosse in molti hanno riferito di aver avvertito il sisma. Numerose, infatti, le segnalazioni su Twitter con i residenti della Capitale che temono soprattutto che lo sciame sismico possa proseguire e sfociare in scosse più forti. “Ho sentito come delle esplosioni sottoterra” – ha scritto un utente.