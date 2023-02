Terremoto Turchia, dramma senza fine ad Antiochia: il momento della nuova scossa di magnitudo 6.4

Un nuovo terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito lunedì 20 febbraio la Turchia meridionale, settimane dopo che diverse violente scosse hanno devastato la regione.

Terremoto Turchia, la nuova violenta scossa è stata avvertita anche in Siria, Egitto e Libano

L’agenzia per i disastri e le emergenze del Paese (Afad) ha riferito che il sisma si è verificato alle 20:04 ora locale. Testimoni hanno detto all’agenzia di stampa Reuters che ci sono stati danni agli edifici ad Antiochia. La forte scossa di terremoto è stata avvertita in Siria, Egitto e Libano.

Al momento non è chiaro quanti danni abbia causato o se ci siano vittime dopo il sisma di magnitudo 7,8 e 7,5 ha colpito la regione il 6 febbraio, uccidendo più di 44.000 persone in Turchia e Siria. In un tweet, Afad ha esortato le persone a stare lontano dalla costa come precauzione contro il rischio tsunami per un innalzamento del livello del mare. Antiochia è stata una della città più colpite dal sisma.

Allerta maremoto, segnalati nuovi crolli

L’epicentro del sisma, il più forte delle migliaia registrate nelle ultime settimane, è stato localizzato nel distretto di Samandag (provincia di Hatay), a 2 chilometri di profondità, secondo l’European Mediterranean Seismological Center (EMSC). Tra le rovine della città è stato rinvenuto privo di vita nei giorni scorsi il calciatore ghanese Christian Atsu. Poche ore prima della violenta scossa era andato a segno per l’Hatayspor.