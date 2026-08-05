Fulmine si abbatte sul campo durante la partita in Thailandia: muore un calciatore di 24 anni, dodici feriti (VIDEO)

Il fulmine si è abbattuto sul campo e non ha dato scampo al calciatore Sofwan Awae

La tragedia allo stadio Santiphip di Sungai Golok durante un torneo locale. Il giovane era appena stato ingaggiato da una squadra di terza divisione

Una partita di calcio si è trasformata in tragedia in Thailandia, dove un violento fulmine si è abbattuto sul terreno di gioco durante un incontro della Golok FA Cup, provocando la morte di un calciatore di appena 24 anni e il ferimento di altri dodici giocatori.

La vittima è Sofwan Awae, giovane esterno che aveva appena firmato con lo Yala FC, club della terza divisione thailandese.

Il fulmine durante la partita

L’incidente è avvenuto martedì sera allo stadio Santiphip di Sungai Golok, nella provincia meridionale di Narathiwat, mentre era in corso la sfida tra SAMCOLTS e Abu x Nong Sirin, valida per un torneo regionale.

Sotto una pioggia battente, un fulmine ha colpito improvvisamente il campo di gioco, facendo crollare a terra diversi calciatori.

Le immagini riprese dagli spettatori mostrano il lampo seguito da un violento boato, mentre i giocatori si precipitano verso Sofwan Awae per prestargli i primi soccorsi.

Inutili i tentativi di rianimazione

I compagni di squadra hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare prima dell’arrivo dei sanitari.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Sungai Golok, il 24enne è però morto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate.

Lo ha confermato il capo della polizia locale, Thun Sirikhunt, spiegando che, nonostante l’intervento del personale medico, non è stato possibile salvargli la vita.

Dodici feriti, coinvolto anche un calciatore malese

Oltre alla vittima, altre dodici persone sono rimaste ferite.

Tra loro figura anche il calciatore malese Mohamad Alif Ezzahan Zulkifli, 22 anni, successivamente rientrato in Malesia per proseguire le cure.

Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il cordoglio dello Yala FC

La morte di Sofwan Awae ha sconvolto il calcio thailandese.

Lo Yala FC, che aveva appena tesserato il giovane esterno, ha pubblicato un messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia e agli amici del calciatore.

La tragedia assume un significato ancora più doloroso proprio perché il giocatore aveva iniziato da poco la sua nuova avventura sportiva.

I fulmini restano un rischio in Thailandia

Secondo il Dipartimento thailandese per il controllo delle malattie, tra il 2020 e il 2024 almeno 283 persone sono state colpite da un fulmine nel Paese.

Negli ultimi mesi si sono già verificati altri episodi mortali, tra cui la morte di uno studente universitario e di sua zia nella provincia di Lampang e quella di una donna incinta nella provincia di Uthai Thani.

Anche nel mondo del calcio esistono precedenti drammatici: il più noto risale al 1998, quando nella Repubblica Democratica del Congo un fulmine colpì un campo durante una partita, causando la morte di undici calciatori.