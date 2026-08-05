Da Uomini e Donne al carcere di Poggioreale: arrestato a Ischia con una carta d’identità falsa per pagare meno il traghetto

Ex cavaliere del trono over finisce nei guai

L’ex volto del dating show di Maria De Filippi avrebbe utilizzato un documento contraffatto per ottenere le agevolazioni riservate ai residenti dell’isola

Dal parterre di Uomini e Donne al carcere di Poggioreale. È la parabola delle ultime ore di Rosario Ibello, 56enne napoletano ed ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, arrestato al porto di Ischia con l’accusa di possesso di documento falso e truffa ai danni di una compagnia di navigazione. Nelle scorse ore il giudice ha convalidato l’arresto.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Ischia, l’uomo avrebbe utilizzato una carta d’identità contraffatta per acquistare biglietti del traghetto usufruendo delle tariffe riservate ai residenti dell’isola, risparmiando così sul costo della traversata.

Il controllo al porto e il tentativo di giustificarsi

L’arresto è scattato durante un controllo al porto commerciale di Ischia. I militari, insospettiti dal comportamento nervoso del 56enne mentre si preparava a imbarcarsi per Napoli, hanno deciso di sottoporlo a perquisizione.

In un primo momento Ibello avrebbe mostrato un documento autentico. Successivamente, però, nello zaino è stata trovata una seconda carta d’identità, sempre intestata a lui ma con una residenza nel Comune di Barano d’Ischia.

Durante il controllo, secondo quanto riferito dagli investigatori, avrebbe anche cercato di alleggerire la situazione raccontando ai carabinieri di aver partecipato a Uomini e Donne, senza però riuscire a evitare gli accertamenti.

La carta d’identità falsa e la truffa sui biglietti

I successivi controlli effettuati con l’ufficio Anagrafe del Comune di Barano hanno permesso di accertare che quel documento era falso.

Secondo gli investigatori, proprio quella carta d’identità sarebbe stata utilizzata per acquistare un biglietto Caremar con la tariffa agevolata destinata ai residenti dell’isola.

Nel bagaglio sarebbe stata inoltre trovata la ricevuta di un precedente viaggio effettuato con Medmar, anche in quel caso acquistato con lo sconto riservato agli isolani. Dagli accertamenti è emerso che lo scorso 3 agosto il 56enne avrebbe già usufruito della stessa agevolazione e che poco prima del controllo avrebbe tentato nuovamente di acquistare un biglietto a prezzo ridotto.

Per questo motivo, oltre al possesso del documento falso, gli viene contestato anche il reato di truffa ai danni della compagnia di navigazione.

Il fenomeno dei falsi residenti

Per i carabinieri si tratta del terzo episodio registrato nel 2026 relativo a documenti falsi utilizzati per ottenere le agevolazioni tariffarie previste per i residenti delle isole del Golfo di Napoli.

Un fenomeno che, secondo le compagnie di navigazione, provoca danni economici sempre più rilevanti.

«Si tratta di un fenomeno in costante aumento negli ultimi anni – ha spiegato l’amministratore delegato di Caremar, Mariano Giovene –. Nei prossimi giorni intensificheremo i controlli sia alle biglietterie sia agli imbarchi. Con l’aumento dei flussi turistici crescono anche i tentativi di frode, che finiscono per penalizzare anche i veri residenti».

Il precedente televisivo

Rosario Ibello era diventato noto al grande pubblico per una breve partecipazione a Uomini e Donne nel 2023. In passato aveva preso parte anche alla trasmissione Stranamore, senza però lasciare un segno particolare nel panorama televisivo.

Ora il suo nome torna alla ribalta per una vicenda giudiziaria che lo ha portato dall’imbarco per Napoli fino al carcere di Poggioreale.