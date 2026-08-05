Sanremo Giovani 2026, torna il pass diretto tra i Big: ecco la rivoluzione di Stefano De Martino

Stefano De Martino

Nuove regole per il concorso dedicato agli emergenti: il trionfatore accederà direttamente alla categoria Campioni. Rivoluzionata anche Area Sanremo

Una sola possibilità, un solo vincitore e un premio che vale una carriera: l’accesso diretto al Festival di Sanremo 2027 nella categoria dei Big. È la grande novità annunciata dalla Rai per Sanremo Giovani 2026, il primo firmato dal nuovo direttore artistico Stefano De Martino, che cambia profondamente il percorso di selezione degli artisti emergenti.

Il nuovo regolamento sarà pubblicato venerdì 7 agosto, mentre le iscrizioni apriranno il 17 agosto. L’obiettivo dichiarato è rendere la competizione ancora più selettiva e prestigiosa, premiando un unico artista destinato a salire direttamente sul palco dell’Ariston tra i Campioni.

Un solo vincitore accederà ai Big

La principale rivoluzione riguarda proprio il traguardo finale.

A differenza delle edizioni precedenti, al termine del percorso verrà proclamato un solo vincitore, che conquisterà automaticamente un posto nella categoria Campioni del Festival di Sanremo 2027.

Secondo la Rai, il nuovo modello punta a rafforzare il ruolo di Sanremo Giovani come trampolino di lancio per i nuovi talenti della musica italiana.

Come funzioneranno le selezioni

La selezione partirà dall’ascolto di tutti i brani iscritti.

La Commissione Musicale sceglierà 60 artisti, che saranno convocati per le audizioni dal vivo.

Al termine di questa fase saranno selezionati 15 concorrenti di Sanremo Giovani, ai quali si aggiungeranno 15 artisti provenienti da Area Sanremo, formando così un gruppo di 30 giovani.

Successivamente si terranno nuove audizioni nella città dei fiori, alla presenza del direttore artistico Stefano De Martino.

Da questa ulteriore selezione emergeranno sei finalisti: tre provenienti da Sanremo Giovani e tre da Area Sanremo.

I finalisti in prima serata su Rai 1

Prima della finale, i sei artisti avranno un’importante occasione di visibilità nazionale.

Ognuno si esibirà infatti nel corso di sei appuntamenti in prima serata su Rai 1, così da presentare la propria musica al grande pubblico prima dell’atto conclusivo.

La finalissima è in programma il 18 dicembre, dal Casinò di Sanremo, e sarà trasmessa in diretta su Rai 1.

Al termine della serata sarà proclamato il vincitore che accederà direttamente tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2027.

Cambia anche Area Sanremo

Le novità non riguardano soltanto Sanremo Giovani.

Anche Area Sanremo, il concorso promosso dal Comune, cambia organizzazione con un modello sperimentale approvato dalla Giunta comunale.

L’obiettivo è valorizzare maggiormente il concorso e offrire ai giovani artisti una vetrina televisiva senza precedenti.

Per la prima volta, infatti, i concorrenti provenienti da Area Sanremo che raggiungeranno la fase decisiva potranno esibirsi in prima serata su Rai 1 prima della finalissima di dicembre.

Secondo il Comune, la riforma consentirà inoltre una permanenza più lunga degli artisti e della commissione nella città ligure, con positive ricadute anche sul turismo e sull’economia locale.

De Martino avvia la sua rivoluzione

Le modifiche fanno parte del nuovo progetto artistico voluto da Stefano De Martino, che punta a rinnovare il percorso di avvicinamento al Festival senza snaturarne la tradizione.

L’intenzione è rendere la selezione degli emergenti ancora più meritocratica, televisiva e competitiva, offrendo al vincitore un accesso diretto al palcoscenico più importante della musica italiana.