Scende dalla Volvo per mettere il triangolo dopo l’incidente, Thomas travolto e ucciso in A1: aveva 20 anni

Thomas Qirjaj

Il dramma dopo la barriera di Melegnano, in direzione Milano: il giovane di Caorso era in viaggio con quattro amici quando l’auto ha urtato lo spartitraffico

Era sceso dall’auto per posizionare il triangolo di emergenza dopo un incidente, ma proprio in quel momento è stato travolto da un altro veicolo. Thomas Qirjaj è morto a soli 20 anni in un drammatico investimento avvenuto poco dopo la mezzanotte tra giovedì 29 e venerdì 30 ottobre lungo l’autostrada A1, subito dopo la barriera di Melegnano, in direzione di San Giuliano Milanese.

Il giovane, residente a Caorso, nel Piacentino, avrebbe compiuto 21 anni il prossimo dicembre. Stava viaggiando insieme a quattro amici a bordo di una Volvo con targa svizzera quando, per cause ancora da chiarire, la vettura ha sbandato ed è finita contro lo spartitraffico centrale. Dopo essersi fermato, Thomas sarebbe sceso dall’abitacolo per segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata. In quel frangente è sopraggiunto un Suv, guidato da un 25enne modenese, che lo ha investito.

L’impatto violentissimo e la corsa in ospedale

L’urto è stato devastante. Il ventenne è stato sbalzato sull’asfalto, riportando gravissime lesioni. Gli amici che erano con lui hanno immediatamente dato l’allarme, facendo scattare la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con quattro ambulanze e un’automedica. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito disperate: dopo le prime manovre di rianimazione, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Predabissi di Vizzolo, dove è morto poco dopo il suo arrivo, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Gli altri quattro giovani che viaggiavano con lui non avrebbero riportato conseguenze particolarmente gravi. Il conducente del Suv, un 25enne residente nel Modenese, non si sarebbe accorto della presenza di Thomas sulla carreggiata se non all’ultimo momento. Saranno gli accertamenti a chiarire ogni aspetto della dinamica.

L’inchiesta della Procura e gli accertamenti della Polizia stradale

Sull’incidente stanno indagando gli agenti della Polizia stradale di Guardamiglio, coordinati dalla Procura di Lodi. Gli investigatori dovranno ricostruire la sequenza degli eventi, a partire dalle cause che hanno portato la Volvo a urtare lo spartitraffico centrale, fino all’investimento mortale.

Tra gli accertamenti previsti anche quelli tossicologici sul conducente del Suv, secondo le procedure previste in circostanze di questo tipo. Al momento la dinamica esatta e le eventuali responsabilità sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Il dolore di Caorso: «Un ragazzo che ho visto crescere»

La notizia della morte di Thomas ha sconvolto Caorso, dove il ventenne viveva con i genitori, una famiglia di origine albanese. Era figlio unico. La sindaca Roberta Battaglia ha espresso il cordoglio dell’intera comunità, ricordando il ragazzo e la sua famiglia.

«La notizia della sua scomparsa è arrivata improvvisa e drammatica. Un ragazzo che ho visto crescere, ben integrato nel tessuto del paese. Conosco anche la famiglia, la mamma operaia e il papà che lavora in Svizzera», ha dichiarato la prima cittadina.

Battaglia ha poi manifestato la vicinanza dell’amministrazione comunale ai familiari in questo momento di dolore, estendendo il cordoglio anche alla comunità scolastica locale, in qualità di insegnante.

Una tragedia che ha spezzato la vita di un ragazzo che avrebbe festeggiato il suo ventunesimo compleanno tra poche settimane. Una notte in autostrada, un incidente e la decisione di scendere per segnalare il pericolo: pochi istanti che si sono trasformati in una tragedia.