È morto Francesco Pompilio, l’attore de Il Paradiso delle Signore e Ripley aveva 49 anni: l’ultimo film con Zalone

Francesco Pompilio

L’annuncio dell’agenzia che seguiva la sua carriera. L’interprete pescarese aveva recitato anche in Prisma e Un’Estate Fa. Ancora sconosciute le cause della morte

È morto a soli 49 anni Francesco Pompilio, attore pescarese che nel corso della sua carriera aveva preso parte a produzioni televisive e cinematografiche di successo, conquistando anche ruoli in progetti internazionali. Tra le esperienze più note figurano Il Paradiso delle Signore, la serie Ripley e, più recentemente, il film Buen Camino con Checco Zalone.

La notizia della scomparsa è stata comunicata da Fil5 Agency, l’agenzia che ne seguiva il percorso professionale e artistico. Al momento non sono state rese note le cause del decesso.

Il ricordo dell’agenzia: «Un’anima generosa»

Nel messaggio pubblicato sui social, l’agenzia ha voluto ricordare l’attore non soltanto per il talento e la professionalità, ma soprattutto per le qualità umane che lo contraddistinguevano.

«Un’anima generosa che ha scelto di fare del palcoscenico e dello schermo lo specchio della propria umanità, regalando a tutti noi frammenti di verità attraverso ogni personaggio che ha interpretato», si legge nel messaggio di cordoglio.

Parole che restituiscono il ritratto di un artista capace di lasciare un segno attraverso i personaggi interpretati e il rapporto costruito con le persone incontrate durante il suo percorso.

Dal Paradiso delle Signore a Ripley, la carriera tra tv e cinema

Nato a Pescara nel 1977, Francesco Pompilio aveva costruito una carriera articolata, passando dal teatro alla televisione fino al cinema. Dopo un lungo periodo di formazione e di lavoro nei primi anni Duemila, erano arrivati ruoli in produzioni conosciute dal grande pubblico.

Nel 2018 aveva interpretato Francesco Pavolini nella terza stagione de Il Paradiso delle Signore, una delle fiction più seguite della televisione italiana. Successivamente aveva preso parte a Prisma, comparendo nella prima e nella seconda stagione, e alla serie internazionale Ripley.

Tra gli altri lavori televisivi figura anche Un’Estate Fa, produzione del 2022. L’ultima apparizione sul grande schermo è stata invece in Buen Camino, il film con Checco Zalone che ha segnato il suo più recente impegno cinematografico.

Il messaggio dell’agente Filippo Celli: «Era un fratello d’anima artistica»

Particolarmente toccante il ricordo di Filippo Celli, agente di Pompilio e rappresentante della Fil5 Agency. Nel suo messaggio ha sottolineato quanto fosse importante per l’attore il sostegno della compagna Giuppy, descritta come una presenza fondamentale nella sua vita.

«Dietro l’attore e l’artista, c’era un uomo sostenuto da radici profonde e da un amore immenso. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza il sostegno costante, silenzioso e prezioso della sua compagna Giuppy. Lei è stata il suo porto sicuro, la forza nei momenti di incertezza e la prima sostenitrice di ogni suo sogno e progetto. Insieme hanno costruito una famiglia fondata sulla bellezza, sulla complicità e sulla condivisione», ha scritto Celli.

L’agente ha poi raccontato il legame personale e professionale che lo univa all’attore, ricordandolo come molto più di un artista da accompagnare nella carriera: «Non è stato solo un talento da guidare, ma un vero e proprio fratello d’anima artistica, un compagno di viaggio con cui condividere sogni, fatiche, progetti e traguardi».

Un ricordo che accompagna l’annuncio della scomparsa di un interprete che, in 49 anni, aveva attraversato teatro, televisione e cinema, lasciando il segno in produzioni molto diverse tra loro.