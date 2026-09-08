Torino, 97enne investita da un camion: resta incastrata sotto il mezzo, poi muore al Cto

La 97enne è stata travolta sulle strisce

La donna stava attraversando corso Siracusa all’incrocio con via Barletta

L’anziana incastrata sotto il camion

È morta nel pomeriggio la donna di circa 97 anni investita da un camion a Torino nella mattinata di oggi. L’incidente è avvenuto mentre l’anziana attraversava corso Siracusa, all’incrocio con via Barletta.

Il mezzo pesante procedeva in direzione di corso Trapani quando ha travolto la donna. Nell’impatto gli arti inferiori dell’anziana sono rimasti incastrati sotto il camion, rendendo necessario un intervento dei vigili del fuoco per riuscire a liberarla.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Grugliasco Allamano, che hanno lavorato per estrarre la 97enne da sotto il mezzo. Una volta liberata, la donna è stata affidata ai soccorritori del 118.

Diversi arresti cardiaci durante i soccorsi

Le condizioni della donna erano apparse immediatamente gravissime. Nel corso delle operazioni di soccorso ha avuto diversi arresti cardiaci, mentre il personale sanitario cercava di stabilizzarla.

L’anziana è stata quindi trasportata d’urgenza al Cto di Torino, dove è arrivata in condizioni estremamente critiche. Nonostante i tentativi dei medici, nel pomeriggio è arrivata la notizia del decesso.

Per la donna non c’è stato dunque nulla da fare dopo le ore trascorse tra il luogo dell’investimento e l’ospedale.

La Polizia Locale ricostruisce l’incidente

Restano da chiarire le circostanze esatte dell’investimento. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Torino, chiamata a ricostruire la dinamica e ad accertare eventuali responsabilità.

Tra gli aspetti da verificare c’è anche la posizione della donna al momento dell’attraversamento e, in particolare, quale fosse la luce del semaforo quando la 97enne ha iniziato ad attraversare corso Siracusa.

Il camion è rimasto fermo sul luogo dell’incidente mentre venivano completate le operazioni di soccorso e gli accertamenti.

La tragedia si è consumata dunque in pochi istanti: l’anziana stava attraversando la strada, è stata travolta dal mezzo pesante e le sue gambe sono rimaste bloccate sotto il camion. Poi i soccorsi, i diversi arresti cardiaci e il trasferimento al Cto, fino al decesso avvenuto nel pomeriggio.