Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Torino, 97enne investita da un camion: resta incastrata sotto il mezzo, poi muore al Cto

DiRedazione

Pubblicato: 8 Set, 2026 - ore: 22:31 #anziana, #incidente, #Torino
La 97enne è stata travolta sulle strisceLa 97enne è stata travolta sulle strisce

La donna stava attraversando corso Siracusa all’incrocio con via Barletta

L’anziana incastrata sotto il camion

È morta nel pomeriggio la donna di circa 97 anni investita da un camion a Torino nella mattinata di oggi. L’incidente è avvenuto mentre l’anziana attraversava corso Siracusa, all’incrocio con via Barletta.

Il mezzo pesante procedeva in direzione di corso Trapani quando ha travolto la donna. Nell’impatto gli arti inferiori dell’anziana sono rimasti incastrati sotto il camion, rendendo necessario un intervento dei vigili del fuoco per riuscire a liberarla.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Grugliasco Allamano, che hanno lavorato per estrarre la 97enne da sotto il mezzo. Una volta liberata, la donna è stata affidata ai soccorritori del 118.

Diversi arresti cardiaci durante i soccorsi

Le condizioni della donna erano apparse immediatamente gravissime. Nel corso delle operazioni di soccorso ha avuto diversi arresti cardiaci, mentre il personale sanitario cercava di stabilizzarla.

L’anziana è stata quindi trasportata d’urgenza al Cto di Torino, dove è arrivata in condizioni estremamente critiche. Nonostante i tentativi dei medici, nel pomeriggio è arrivata la notizia del decesso.

Per la donna non c’è stato dunque nulla da fare dopo le ore trascorse tra il luogo dell’investimento e l’ospedale.

La Polizia Locale ricostruisce l’incidente

Restano da chiarire le circostanze esatte dell’investimento. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Torino, chiamata a ricostruire la dinamica e ad accertare eventuali responsabilità.

Tra gli aspetti da verificare c’è anche la posizione della donna al momento dell’attraversamento e, in particolare, quale fosse la luce del semaforo quando la 97enne ha iniziato ad attraversare corso Siracusa.

Il camion è rimasto fermo sul luogo dell’incidente mentre venivano completate le operazioni di soccorso e gli accertamenti.

La tragedia si è consumata dunque in pochi istanti: l’anziana stava attraversando la strada, è stata travolta dal mezzo pesante e le sue gambe sono rimaste bloccate sotto il camion. Poi i soccorsi, i diversi arresti cardiaci e il trasferimento al Cto, fino al decesso avvenuto nel pomeriggio.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Femminicidio Lorena Isceri, Vella visto dallo psichiatra una settimana prima: «Era relativamente tranquillo»

Set 8, 2026 Redazione
Attualità

Torino, apre la valigia e spunta una testa di coccodrillo: era nascosta nella carta da pacchi

Set 8, 2026 Redazione
Attualità

Vito Chiarello muore davanti al figlio di 14 anni: il malore fatale sulla ciclabile del Musone, l’ultimo saluto a Castelfidardo

Set 8, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Torino, 97enne investita da un camion: resta incastrata sotto il mezzo, poi muore al Cto

Economia

Giorgetti, la flat tax verso i 100mila euro e la pensione a 64 anni: c’è l’apertura ma c’è un nodo da risolvere

Gossip e TV

«40 milioni per il mio silenzio»: l’accusa dell’ex di Elon Musk nel documentario presentato a Venezia

Gossip e TV

Heather Parisi sorprende su De Martino: «Vorrei ballare un tango con lui», poi la stoccata alla tv italiana

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.