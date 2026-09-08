Heather Parisi sorprende su De Martino: «Vorrei ballare un tango con lui», poi la stoccata alla tv italiana

Heather Parisi

Heather Parisi a Venezia tra De Martino, Sanremo e la televisione che non riconosce più

«Il mio sogno? Ballare un tango con De Martino». Da Venezia, dove ha ricevuto il Premio Diva e Donna alla Carriera, Heather Parisi sorprende indicando Stefano De Martino come il danzatore con cui oggi vorrebbe condividere il palco. Ma nell’intervista all’Adnkronos la showgirl non si è fermata alla danza: ha parlato della televisione italiana, di Ballando con le Stelle, delle polemiche sui social e del suo modo di vivere la libertà.

E proprio sulla tv di oggi ha pronunciato alcune delle frasi più nette: «Non la guardo».

«De Martino mi manca: vorrei ballare con lui»

Parisi ha alle spalle una carriera accanto a grandi interpreti della danza. «Ho danzato con Julio Bocca, Raffaele Paganini, con danzatori straordinari, però De Martino mi manca», ha raccontato.

L’idea di un tango con il conduttore di Affari tuoi e del prossimo Festival di Sanremo la incuriosisce particolarmente. «Danzare con lui sarebbe molto stimolante», ha spiegato.

Anche l’ipotesi di un programma televisivo insieme non viene esclusa: «Dipende, bisognerebbe parlarne». Ma c’è un palcoscenico sul quale Parisi non vorrebbe realizzare questo incontro.

«A Sanremo non ballerei»

Il riferimento è proprio all’Ariston. Nonostante De Martino sia destinato a condurre il prossimo Festival, Parisi non sembra interessata a tornare sul palco più importante della televisione italiana in quell’occasione.

«Quel palcoscenico non è carne per i miei denti. È troppo. C’è troppa gente isterica. Non ho voglia di vivere quell’atmosfera», ha detto.

E precisa: «Bellissima vetrina della canzone, però non per ballare».

«Non guardo la televisione italiana»

Il giudizio sulla televisione attuale è ancora più netto.

«Io conosco un’altra televisione, dove ho lavorato con professionisti come Pippo Baudo e Raffaella Carrà», ha spiegato Heather Parisi, richiamando gli anni in cui ha costruito la propria carriera.

«Quella era una televisione di una professionalità impeccabile, con rispetto per il prossimo: comunicazione, puntualità, meticolosità, fatta da gente con vero talento e niente raccomandazioni».

Nonostante viva a Hong Kong e non segua la tv italiana, la showgirl rivendica però un rapporto ancora molto forte con il pubblico del nostro Paese.

«Ho sempre avuto un rapporto meraviglioso con il pubblico, ci capiamo. Sono molto fortunata», ha raccontato. E aggiunge: «Possono scrivere quello che vogliono sui giornali, ma quando torno in Italia, due, tre volte all’anno, ho un rapporto incredibile con il pubblico».

«Non sono polemica, dico quello che penso»

Un rapporto che continua anche sui social, dove gli interventi di Heather Parisi generano spesso discussioni.

«Sì, perché dico quello che penso», ha spiegato. «E certe persone non sono abituate a qualcuno che ama la libertà di parola, la libertà di vivere. Non sei tu che devi dirmi come devo vivere. Sono io che decido».

La showgirl respinge però l’accusa di voler provocare: «Io non provoco, sono gli altri che provocano me. Io mi difendo».

E sul carattere che l’ha accompagnata per tutta la carriera non fa passi indietro: «Non sono polemica. Sono la stessa donna che 46 anni fa arrivò in Italia per “Fantastico”: allora ero così e ancora oggi sono così. Io sono così e non cambierò per nessuno».

Il possibile ritorno a Ballando con le Stelle

Parisi ha parlato anche di Ballando con le Stelle, programma del quale è stata giudice nelle prime due edizioni.

«L’ho fatto i primi due anni come giudice, però non l’ho mai più visto», ha raccontato. Conosce sia Carolyn Smith sia Milly Carlucci, ma oggi non segue il programma.

Tornerebbe? Una possibilità potrebbe esserci, ma senza trasformare il ritorno in una competizione. «Come giudice? Forse, per una sera insieme a Carolyn Smith mi divertirebbe», ha spiegato.

E con Milly Carlucci immagina un altro tipo di incontro: «Lo farei un duetto con Milly, come facevo con Raffaella Carrà, con Loretta Goggi».

L’idea che la convince è dunque quella di un ritorno legato alla danza: «Fare un duetto insolito, quello sì. Oppure fare la giuria per una sera per divertimento, perché adoro la danza».

La gioia per la nipotina Sole

A Venezia Parisi ha raccontato anche la felicità per la nascita della nipotina Sole, figlia di Rebecca Jewel Manenti.

«Io la chiamo Sunflower, girasole. È una bomboniera, l’adoro», ha detto con entusiasmo. La showgirl è già nonna di Enea, figlio di Jaqueline Luna Di Giacomo e del cantante Ultimo, ma sulla vita privata preferisce mantenere una certa riservatezza.

«Non amo parlare della mia vita privata», ha precisato.

La presenza a Venezia è stata anche l’occasione per sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema insieme al marito Umberto Maria Anzolin. L’invito è arrivato dal direttore di Diva e donna, Angelo Ascoli, e da Tiziana Rocca, organizzatrice del premio.